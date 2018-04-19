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«УК «Биотехнопарк» обязали вернуть в бюджет 20,8 млн рублей субсидии

  • 19/04/2018
биотехнопарк

УК также прописали сроки устранения выявленных нарушений.

Нарушения в работе ОАО УК «Биотехнопарк» Контрольно-счетная палата Новосибирской области озвучила в конце прошлого года на заседании комитета регионального парламента. Для детального разбора ситуации была создана рабочая группа под руководством врио первого замгубернатора области Владимира Знаткова. Сегодня КСП опубликовала результаты этой работы.

Ситуацию по Биотехнопарку предложили оценить без эмоций

— Руководствуясь постановлением мирового судьи от 25.01.2018 об административных правонарушениях в отношении АО «УК Биотехнопарк», предусмотренном статьей 15.15.5 части 2 Кодекса об административных правонарушениях РФ, направлено письменное уведомление в АО «УК Биотехнопарк» с указанием суммы субсидии из областного бюджета в размере 20,8 млн руб, полученной с нарушением условий предоставления указанной субсидии, подлежащей возврату в областной бюджет, — говорится в сообщении КСП.

Кроме того, определен срок окончания поставки оборудования и ввода в эксплуатацию опытно-производственного участка твердых лекарственных форм для АО «УК Биотехнопарк» — июнь 2018 года. Для приемки опытно-производственного участка будет организована комиссия, включающая профессиональных специалистов, задачей которой будет являться оценка соответствия участка проектной документации. Также проводится работа по актуализации бизнес-плана АО «УК «Биотехнопарк», с учетом достигнутых результатов и реальных финансовых возможностей компании.

Биотехнопарк планирует расширять инфраструктуру

Согласно отчету КСП, «Биотехнопарк» обеспечил поставку оборудования на сумму 82, 1 млн руб, при этом уменьшил стоимость поставленного ранее оборудования на 468,1 тыс.руб. Оставшаяся часть оборудования на сумму 35,2 млн руб. будет поставлена ООО «МедХолдингГрупп» и введена в эксплуатацию в срок не позднее 31.05.2018.

Кроме того, произведена оплата коммунальных платежей и общехозяйственных расходов по содержанию Центра коллективного пользования «Биотехнопарка» с 01.01.2016 по 31.12.2017 на сумму 588,5 тыс.руб. физическим лицом, которому принадлежит часть помещений ЦКП.

Отмечается, что сотрудник АО «УК Биотехнопарк», ответственный за составление отчетности об использовании бюджетных инвестиций и о затратах по использованию субсидий, привлечен к дисциплинарной ответственности в виде выговора.

Фото: пресс-служба АО «УК Биотехнопарк»

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