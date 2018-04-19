«УК «Биотехнопарк» обязали вернуть в бюджет 20,8 млн рублей субсидии

УК также прописали сроки устранения выявленных нарушений.

Нарушения в работе ОАО УК «Биотехнопарк» Контрольно-счетная палата Новосибирской области озвучила в конце прошлого года на заседании комитета регионального парламента. Для детального разбора ситуации была создана рабочая группа под руководством врио первого замгубернатора области Владимира Знаткова. Сегодня КСП опубликовала результаты этой работы.

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— Руководствуясь постановлением мирового судьи от 25.01.2018 об административных правонарушениях в отношении АО «УК Биотехнопарк», предусмотренном статьей 15.15.5 части 2 Кодекса об административных правонарушениях РФ, направлено письменное уведомление в АО «УК Биотехнопарк» с указанием суммы субсидии из областного бюджета в размере 20,8 млн руб, полученной с нарушением условий предоставления указанной субсидии, подлежащей возврату в областной бюджет, — говорится в сообщении КСП.

Кроме того, определен срок окончания поставки оборудования и ввода в эксплуатацию опытно-производственного участка твердых лекарственных форм для АО «УК Биотехнопарк» — июнь 2018 года. Для приемки опытно-производственного участка будет организована комиссия, включающая профессиональных специалистов, задачей которой будет являться оценка соответствия участка проектной документации. Также проводится работа по актуализации бизнес-плана АО «УК «Биотехнопарк», с учетом достигнутых результатов и реальных финансовых возможностей компании.

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Согласно отчету КСП, «Биотехнопарк» обеспечил поставку оборудования на сумму 82, 1 млн руб, при этом уменьшил стоимость поставленного ранее оборудования на 468,1 тыс.руб. Оставшаяся часть оборудования на сумму 35,2 млн руб. будет поставлена ООО «МедХолдингГрупп» и введена в эксплуатацию в срок не позднее 31.05.2018.

Кроме того, произведена оплата коммунальных платежей и общехозяйственных расходов по содержанию Центра коллективного пользования «Биотехнопарка» с 01.01.2016 по 31.12.2017 на сумму 588,5 тыс.руб. физическим лицом, которому принадлежит часть помещений ЦКП.

Отмечается, что сотрудник АО «УК Биотехнопарк», ответственный за составление отчетности об использовании бюджетных инвестиций и о затратах по использованию субсидий, привлечен к дисциплинарной ответственности в виде выговора.

Фото: пресс-служба АО «УК Биотехнопарк»