«Умная одежда» для людей с ОВЗ

Новосибирцы разрабатывают инновационные решения для производства одежды.

— Мы занимаемся разработкой новых технологических решений для создания одежды и обуви для людей, которые имеют ограниченные возможности здоровья. Они испытывают определенные сложности при взаимодействии с бытовой средой, поэтому им нужна одежда и обувь, которую они могут надевать максимально самостоятельно, без посторонней помощи и которая будет соответствовать разным погодным условиям и жизненным ситуациям. Для молодых людей также важно, чтобы эта одежда была модная и красивая, — рассказала Infopro54 руководитель и дизайнер ООО «Лаборатория инновационного дизайна» Алена Русакова.

Компания является резидентом Городского центра развития предпринимательства Новосибирска (ГЦРП), резидентом федеральной программы «Технология возможностей», сотрудничает с партнерами из Технопарка и Биотехнопарка. Сама Алена, уже 20 лет работающая на рынке дизайна, сейчас является участником проекта рынка НТИ Fashion Net — акселератора Fashion Futurum.

Всего за год работы команда стартапа изучила рынок, провела интервью с потенциальными потребителями, разработала и выпустила пилотные образцы одежды, протестировала их на клиентах, получила обратную связь и внесла корректировки в разработки. По данным инноваторов, в РФ сегодня зарегистрировано около 320 тыс инвалидов–колясочников. Это прямая аудитория потребителей продукции новосибирской компании. Кроме того, исследования показали, что она интересна людям пожилого возраста, людям, которые проходят постоперационную реабилитацию, находятся на лечении в учреждениях здравоохранения. «Лаборатория инновационного дизайна» также разработала систему привлечения внимания к людям на коляске на дорогах.

По итогам участия в международном конкурсе дизайна «Красный проспект», который прошел в мае на площадке ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств», компания заняла первое место. Был разработан комплект для межсезонья и комплект авангардной одежды — так как моделью на показе была руководитель театральной студии и актриса Ольга Стволова, которая сыграла небольшой спектакль.

— Сейчас мы готовы предложить разработки плащей, трикотажной одежды и обуви в нескольких ценовых вариантах, с разным технологическим наполнением (мембраны, магнитные застежки и т.д.), для разных категорий потребителей. Мы сотрудничаем с компаниями–поставщиками качественных технологичных материалов для изготовления качественных моделей одежды в разных ценовых сегментах; провели переговоры с производителями, которые заинтересовались производством инновационных изделий. Мы показали первые разработки представителям власти, работающим в сфере соцзащиты, представителям соцучреждений: домов ветеранов, домов инвалидов, детских центров и центров реабилитации. Везде получили положительные отзывы, — констатирует Русакова.

Для дальнейшего развития проекта необходимо привлечение инвестиций, в том числе через получение госзаказа, так как основными потребителями инновационных изделий являются люди, получающие господдержку.

— Наша продукция как минимум на 50% дешевле иностранных аналогов. При этом она на 30-40% технологичнее и удобнее. Кроме того, работая с потребителями, мы собираем и обрабатываем их пожелания, дальше продвигаясь в направлении создания функциональной «умной одежды». Совместно с производителем и инвестором мы готовы разработать бизнес план, предложить свои выкладки создания производства специализированной одежды, — говорит дизайнер. — В Европе направление социального обеспечения и специализированных разработок для людей с особыми потребностями хорошо развито, но для нашего потребителя европейская одежда дорогая и не во всем соответствует климатическим условиям и образу жизни.

Сейчас компания подала заявки на гранты в несколько фондов, которые поддерживают проекты в сфере реабилитации и абилитации, финансируют НИОКР. Алена Русакова признает, что рынок инклюзивной одежды достаточно тяжелый, с точки зрения развития бизнеса. На нем не работают технологии, которые можно задействовать в обычной предпринимательской деятельности. Все нужно изобретать самим, а без реального инвестора сложно просчитать окупаемость бизнес-модели.

— Наш проект еще достаточно молодой, но у нас уже есть разработки, которые можно запускать в массовое производство. Сейчас мы беремся за индивидуальные заказы, так как это дает нам возможность для тестирования разработок. В перспективе не исключено, что технологические решения, разработанные для инклюзивной одежды, будут ретранслироваться для удовлетворения потребностей других клиентов. По такому пути идут многие иностранные инновационные компании–лидеры рынка, например, Microsoft, — говорит она.

Фото: предоставлены Аленой Русаковой