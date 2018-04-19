«Умная остановка» будет запущена в серию

Профильным департаментам мэрии поручено составить карту обустройства городских остановочных пунктов общественного транспорта.

Приступить к системному обустройству городских остановок общественного транспорта – такую задачу поставил мэр Новосибирска Анатолий Локоть на открытии первой тёплой «умной остановки» на площади Ленина. Проект реализуется в рамках городского конкурса «125 идей для Новосибирска». Сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

— Это пока опытный образец, наша задача — запустить его в серию. Мы должны двигаться от экспериментальных объектов к системной реализации проекта «умная остановка». Для этого необходимо разработать перечень требований – комплекс сервисных услуг, которому должны соответствовать городские остановочные павильоны. Кроме того, остановки общественного транспорта должны быть оформлены в едином стиле, — подчеркнул мэр Анатолий Локоть. — Обустраивать остановки нужно не точечно, хаотично в разных районах города, а начать с центра города — Красного проспекта, расширяя диапазон.

Глава города поручил департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии, департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, департаменту строительства и архитектуры мэрии составить карту обустройства городских остановочных пунктов общественного транспорта, подготовить перечень требований, которые будут предъявляться для реализации проекта.

«Умная остановка», которая появилась на площади Ленина, — полностью новосибирский продукт. Она изготовлена по заказу департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска при финансовой поддержке Сбербанка.

Отмечается, что над проектом работали новосибирские инновационные компании: НПО «Автоматика», «Модульные Системы Торнадо», «СофтЛаб НСК», 2ГИС, ООО «Зекурион Сибирь», «Сенсорные технологии» и группа компаний «Титан».

Как отметил начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Александр Люлько, при разработке новосибирской «умной остановки» стояла задача изготовить компактный «умный блок», который позволит сделать любую остановку «умной»: в городе много действующих объектов, которые можно оборудовать этим устройством. Компания-интегратор НПО «Автоматика» изготовила устройство в виде моноблока, в котором предусмотрены все необходимые функции: большая панель движения транспорта, голосовой вызов (поиск необходимого места: аптеки, больницы и т. д.), кнопка вызова экстренных служб «112» (первое подобное решение в России), бесплатный интернет, система видеонаблюдения. В остановочном павильоне располагается круглосуточная зона самообслуживания клиентов Сбербанка.

«Умный моноблок» разработан передовыми инновационными компаниями Академгородка при кураторстве управления науки и внедрения научных разработок мэрии Новосибирска. Ориентировочная стоимость устройства — 600 тыс. рублей.

Фото: пресс-служба мэрии города Новосибирска