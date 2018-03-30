«Умные школы» заведут в сеть

Единый пульт управления позволит быстро реагировать на нештатные ситуации.

— Год назад мы предложили создать единый центр контроля и управления, который собирал бы все разрозненные системы промышленных и гражданских объектов, и вошли с ним в проект «Умный город». К функциям системы относится контроль за тепло, электро- и водоснабжением, радиофикация, интернет, телевидение, контрольно-пропускные системы, пожарные системы безопасности, лифтовое хозяйство, — перечислил на пресс-конференции в ТАСС генеральный директор НПО «Автоматика» Александр Шелепов.

Объединение всех систем в единый центр позволяет управлять всем зданием одному человеку. Основные функции: сбор данных о состоянии инженерных систем, контроль и мониторинг их работоспособности, энергосбережение и энергобезопасность. Пилотный проект компания, совместно с департаментами промышленности и образования мэрии Новосибирска, реализует в школе №29. В него заведены системы отопления, вентиляции, пожарной безопасности, учет энергоресурсов и т.д.

— Система позволяет инженерному персоналу определить порядок управления объектом. В случае возникновения нештатной ситуации, система подает сигнал оповещения на пульт управления, а также отправляет смс-сообщение по заданным номерам, — пояснил Шелепов. — Это сокращает время реагирования необходимых служб на ее устранения. Кроме того, в систему внедрена технология записи и учета событий. Этот журнал можно поднять и посмотреть, какая последовательность аварийной ситуации возникала, из-за чего и кто виноват.

Начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Александр Люлько отметил, что удовлетворен результатами, которые показал пилотный проект. Сейчас обсуждается возможность подключить к нему все школы города, а также вывести их на единый эксплуатационный центр «112» в мэрии или правительстве области.

— Проект эффективен с точки зрения ресурсосбережения, так как позволяет быстро реагировать на все протечки в системе, то есть экономить ресурсы. А в случае нештатной ситуации будет сразу ясно в какой школе она произошла, чтобы реагировать и принимать решения. Если бы такая система была установлена в торговом центре в Кемерово, где в минувшие выходные произошла страшная трагедия, то она максимально исключила бы человеческий фактор, — уверен Люлько. — Оператор сразу на пульте увидел бы в каком конкретно месте здания начался пожар, автоматически сообщение пришло бы в МЧС, а система запустила бы звуковой сигнал.

Во сколько обойдется муниципальному бюджету создание сети, к которой будут подключены все школы города, спикер прокомментировать затруднился. Сейчас результаты проекта оценивают специалисты МЧС, а на форуме «Городские технологии» планируется обсудить возможность его тиражирования.

Начальник управления науки и внедрения научных разработок мэрии Новосибирска Михаил Камаев напомнил, что «Умная школа» была одной из разработок, которые мэрия «нашла» на предыдущем форуме «Городские технологии».

— Самая простейшая система стоит от 1 до 3 млн руб. Если не нужно делать ремонт и проводить переоснащение аппаратно-программными элементами. При тиражировании стоимость может снизится, — добавил он.

Александр Шелепов также отметил, что компания разрабатывает аналогичные системы для промышленных и общественных зданий, как новых, так и существующих объектов.

— Мы столкнулись с такой ситуации, что все коммерческие застройщики, которым мы предлагали свой проект, сегодня занимаются оптимизацией расходов, чтобы получить от своих объектов максимальную прибыль. Это ведет к тому, что заказчик сокращает свои затраты на новые технологии, на инновационные разработки, — пояснил он. — Если мы говорим о современном строительстве, то без господдержки, без законопроектов в эту сферу такие системы внедрять будет очень сложно.

При этом, Шелепов рассказал, что по опыту 29 школы уже можно говорить об экономии по теплу, и эти результаты можно наращивать.

Третий международный форум «Городские технологии» пройдет в Новосибирске 5-6 апреля на площадке «Экспоцентра». www.gortechnology.ru

Юлия Данилова

Фото: автора