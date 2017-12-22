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«Умный светофор» разрабатывается в Новосибирской области

  • 22/12/2017
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В Новосибирске прошла презентация тестового светофора с возможностью менять организацию дорожного движения без выезда специалистов на перекресток.

Светофор разрабатывается в подведомственном минтрансу региона Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Заместитель начальника ГБУ НСО «СМЭУ» Евгений Барсуков рассказал, что новый светофор светодиодный и сможет работать при любых температурных показателях, вплоть до –50 градусов. Его особенность в том, что он позволяет менять свой тип по заданию дорожного контролера, вплоть до оперативного изменения организации дорожного движения. Светофор сочетает в себе пешеходный вид и дорожный. Он также может менять символы в секциях (стрелки, цифры и даже смайлы).

— При образовании заторов на перекрестках, с помощью нового светофора можно будет запрещать, например, поворот налево и производить иные действия, которые позволят оптимизировать дорожную обстановку. При этом необходимости замены светофора на месте нет, это можно сделать дистанционно, поскольку в него заложена система GPRS-связи. В существующих светофорах этого нет, — отметил он, сообщив, что в 2018 году учреждение будет оформлять документы на получение сертификата и в последствии внедрит новый светофор на дороги региона.

Врио министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский подчеркнул, что отсутствие необходимости замены светофоров значительно сократит бюджетные затраты, и в целом позволит снять много проблем улично-дорожной сети.

Начальник ГБУ НСО «СМЭУ» Дмитрий Мальцев отметил, что учреждением в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» реконструировано 25 светофорных объектов, подключено 500 светофоров, установлено 4 км пешеходных ограждений и 1500 дорожных знаков.

Анатолий Костылевский, подводя итоги круглого стола, обозначил ряд вопросов, на которые следует обратить внимание при реализации проекта в следующем году. Врио министра отметил, что при выполнении работ важно не только следовать стандартам и ГОСТам, но и учитывать особенности каждого объекта.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

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