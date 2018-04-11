26 апреля 2018 в Новосибирске состоится очередное заседание «Клуба Директоров». Тема заседания «Управление продажами глазами директора».

Клуб Директоров – дискуссионная площадка, деловое сообщество для руководителей и собственников, представляет заседание на тему (18+)

Продажи в том или ином виде существуют во всех компаниях. Где-то они упорядоченные и системные, а где-то хаотичные и спонтанные. Кто определяет эту стратегию продаж, какими видами и типами продаж лучше заниматься и от чего это зависит – вечный вопрос. Тема управления продажами актуальна для бизнеса в любые времена и не зависит от экономического состояния страны.

Современные тенденции таковы, что без директора, как лица, определяющего стратегический вектор в организации, управление продажами невозможно. Также управление продажами требует от руководителя и повседневных тактических действий, а именно: планирования, организации, контроля, мотивации, принятия решений и коммуникаций со всеми участниками процесса.

Здесь важно, чтобы директор компании осознавал свою роль в этом, и тогда система продаж становится управляемой, более гибкой и способной использовать новейшие и оптимальные инструменты.

Кто определяет стратегию продаж?

Особенности Интернет–торговли в России.

Какова роль руководителя компании в управлении продажами?

Какие инструменты на самом деле влияют на продажи?

Эксперты и спикеры:

Ли Эльвира, директор «Леруа Мерлен», управленческий опыт – 23 года.

Мартыненков Владимир, генеральный директор строительного концерна «Метаприбор», директор ООО «Аква Сити», собственник «Группа Мета».

Котов Евгений (г. Москва), владелец компании «PRACTICUM GROUP», международный бизнес–тренер, эксперт в области практического лидерства и управления продажами, опыт в продажах – 17 лет (видеоспич).

Бурденюк Евгений, генеральный директор ГК «Отелит Development», сопредседатель Новосибирского отделения «Деловой России», управленческий опыт – 18 лет

Христолюбова Анна, директор и идейный вдохновитель «Типографии Андрея Христолюбова», управленческий опыт – 14 лет.

Югай Олег, владелец консалтинговой компании в области интернет-маркетинга «Red Taker, политтехнолог, специалист в области стратегического менеджмента и стратегического маркетинга. Антикризисный менеджер проектов. Стаж работы в области менеджмента и маркетинга – 25 лет.



Дата: 26 апреля 2018. Время: 18.30 Место: «АЗИМУТ Отель», г. Новосибирск, ул. Ленина, 21

Стоимость участия: 500 руб. Вход для Членов Клуба Директоров бесплатный. Справки здесь: info@newgrade.ru.

Регистрация на мероприятие обязательна!

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Партнеры клуба:

«Новое качество», «Дело вкуса», Типография Андрея Христолюбова, Event агентство «Из Лондона», «PERSONAL photo», «КапиталЪ» литературный магазин, «Деловой квартал», «АЙКОН», Доктор Джим, «АЗИМУТ Отель», «Кондитерская Семьи Воробец», Asgard Group, «РБК-ТВ», «Новосибирская открытая школа бизнеса», Infopro54, «Тайга.инфо», ИД «Советская Сибирь», «Кейтеринг Анны Сидевич», «БАОЛИНЬ», Ведомости Законодательного собрания НСО.