Управляющие компании теперь можно будет менять по упрощенной схеме

Принятие законопроекта может заставить уйти с рынка около 30% управляющих компаний.

Госдума в третьем чтении приняла поправки в Жилищный кодекс, которые упрощают смену управляющих компаний и ужесточают контроль их работы, сообщает Единый реестр застройщиков.

Законопроект вводит понятие грубых нарушений, за которые у управляющих организаций будут изыматься дома из управления. В зависимости от тяжести нарушения изымать станут как отдельные дома, где эти нарушения допущены, так и все дома конкретной управляющей компании.

— Действующая сейчас норма позволяет изъять дом из управления недобросовестной УК в судебном порядке после двух неустраненных нарушений, что может занимать достаточно много времени, — пояснил министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень. — Мы считаем, что в случае действительно серьезных проступков управляющей компании ответственность должна наступать без промедлений: законопроект предусматривает исключение из лицензии УК домов по решению жилищных инспекций. В зависимости от вида нарушения, совершенного компанией, из ее лицензии могут быть исключены как только те дома, в отношении которых было совершено нарушение, так и все дома, находящиеся в управлении, — добавил чиновник.

В число грубых войдут нарушения, повлекшие опасность для жизни и здоровья жильцов дома, а также умышленные злоупотребления: например, отказ от передачи технической документации при переходе дома в управление новой управляющей организации; управление домами, не включенными в лицензию и выставление платежного документа таким домам и др.

Одновременно законопроект вводит норму, согласно которой в случае если в лицензии УК на протяжении шести месяцев нет ни одного дома под управлением, жилищная инспекция получит право обратиться в суд, где будет рассмотрен вопрос аннулирования такой лицензии.

Кроме того, ранее Правительство РФ подготовило законопроект об оплате коммунальных услуг напрямую их поставщикам, чтобы исключить управляющие компании из цепочки расчетов.

Отмечается, что по мнению Михаила Меня, которое он высказал в ноябрьском интервью Business FM, принятие этого законопроекта заставит уйти с рынка около 30% управляющих компаний.

Фото: ob-zor.ru