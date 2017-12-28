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Businessjump

УРАЛСИБ в Новосибирске выдал в 4 квартале ипотечных кредитов на сумму 500 млн руб

  • 28/12/2017
Уралсиб

Только в декабре было оформлено свыше 100 сделок.

Объем кредитов, выданных Банком УРАЛСИБ в Новосибирске в 4 квартале 2017 года по программам ипотечного кредитования, составил 500 млн рублей. При этом декабрь оказался рекордным месяцем — было оформлено свыше 100 сделок на общую сумму более 200 млн.рублей.

— Спрос на ипотечные продукты Банка УРАЛСИБ растет. Этому способствуют как выгодные условия по ипотечным кредитам, так и привлекательные цены на жилье. В линейке продуктов Банка клиенты могут найти подходящую ипотечную программу на строящееся и готовое жилье, взять «семейную» или военную ипотеку, и даже уйти на «ипотечные каникулы», — отмечает заместитель территориального директора по розничному бизнесу Банка УРАЛСИБ в Новосибирске Владимир Вовкудан.

Ипотека — один из ключевых продуктов Банка УРАЛСИБ. В ноябре программа «Ипотечные каникулы» Банка УРАЛСИБ заняла 2 место в рейтинге программ ипотечного кредитования с отсрочкой платежей, а программа на приобретение строящегося жилья вошла в Топ-5 рейтинга самых выгодных программ, по версии инвестиционно-риэлтерской компании Est-a-Tet. Банк занимает 8 место в рейтинге ведущих ипотечных банков по совокупным объемам выданных кредитов с начала деятельности на ипотечном рынке. В рамках развития ипотечного кредитования Банком открыто 23 ипотечных центра в регионах.

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями ипотечного кредитования можно в офисах и Центрах ипотечного кредитования ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте Банка.

Фото: пресс-служба банка

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