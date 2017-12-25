Уровень оптимизма малого бизнеса упал

Альфа-Банк представил результаты 6 волны исследования «Пульс малого бизнеса».

Индекс настроений малого бизнеса, рассчитанный экспертами Альфа-Банка совместно с Международным Исследовательским Центром MARC по собственной методике, на ноябрь 2017 года составил минус 25 п.п. (значение индекса может изменяться от минус 100 до плюс 100). Это на 4 п.п. меньше чем полгода назад. Снижение связано с более негативными оценками перспектив развития бизнеса в ближайшие 6 месяцев, сообщили в пресс-службе Альфа-Банка.

— На протяжении двух с половиной лет ожидания предпринимателей относительно развития экономической ситуации негативны и имеют сезонный характер. При этом оценка текущей ситуации все же говорит об улучшении бизнес климата и стабилизации экономики. Начиная с июня 2015 года видна незначительная, но все же положительная динамика. Таким образом, реальная картина лучше ожиданий, — отмечает Денис Осин, руководитель блока «Массовый бизнес» Альфа-Банка.

По его словам, как и полгода назад, компании малого бизнеса ставят перед собой задачу повышения прибыльности за счет привлечения новых клиентов и сокращения издержек.

— При этом предприниматели все больше озабочены налоговой нагрузкой – эта проблема вышла на первое место во всех отраслях. Еще одна тенденция — это автоматизация бизнес-процессов. В последнее время эту задачу стали упоминать чаще, а 68 % предпринимателей заявили, что инвестируют средства в технологии, — добавил Осин.

Эксперт подчеркивает, что оценка текущей экономической ситуации в сравнении с июнем 2017 года выросла на 3 п.п. и составила минус 61 п.п. Заметно больше положительных оценок стали давать предприниматели IT сферы и розничной торговли. Настроения производственных компаний, наоборот, ухудшились. Рост покупательской способности населения в стране отметили лишь 5 % предпринимателей, а в своей отрасли — 7 %. Это связано с тем, что, несмотря на увеличение зарплат, реальные доходы россиян практически не изменились.

Предприниматели Поволжья, Северо-Западного и Северо-Кавказского регионов стали более позитивны в оценке экономической ситуации и чаще отмечают рост покупательской способности населения. При этом представители малого бизнеса Сибири оказались более критичными в оценке экономической ситуации.

Оценка бизнес-ожиданий по стране и отраслям значительно ухудшилась по сравнению с летом этого года — на 11 п.п. Предприниматели ожидают рост цен вследствие холодного лета 2017 года и прогнозируют спад покупательской активности. Негативные ожидания преобладают во всех регионах и в большинстве сфер бизнеса — представители всех отраслей, кроме IT и грузоперевозок, стали более критичными в прогнозах по сравнению с июнем 2017 года.

Отмечается, что ситуацию в своем бизнесе компании традиционно оценивают более позитивно. Этот показатель достиг максимального значения за последние два с половиной года — минус 10 п.п. При этом положительную оценку дают лишь представители IT-компаний (3 п.п.). В сравнении с июнем 2017 года меньше компаний стали отмечать снижение прибыли, выручки, среднего чека и частоты покупок. Негативное влияние нового санкционного пакета, как и полгода назад, отмечают треть представителей малого бизнеса. При этом на фоне улучшения ситуации в бизнесе больше предпринимателей планируют повышать зарплату. Об этом чаще других говорили представители оптовых и IT-компаний, а также сферы маркетинга и бизнес-услуг. Но об увеличении штата говорят реже, этот показатель вырос лишь в сфере IT. Что касается региональной специфики, то предприниматели Северо-Западного, Дальневосточного и Северо-Кавказского регионов оценивают ситуацию в своем бизнесе более позитивно, чем 6 месяцев назад. О росте выручки и среднего чека заявили почти во всех регионах.

В Альфа-Банке отметили, что оценка бизнес-ожиданий в своей компании на ближайшие шесть месяцев оказалась менее положительной, чем полгода назад (9 п.п. в ноябре 2017 года и 20 п.п. — в июне 2017 г.). Предприниматели стали чаще говорить о снижении прибыли и выручки в связи с ростом налоговой нагрузки. Остальные слагаемые индекса бизнес-ожиданий по компании (средний чек, частота покупок и количество клиентов) также снизились. Рост положительных оценок относительно прогнозов на ближайшие 6 месяцев наблюдается только в технологичных компаниях. Представители этих компаний ожидают рост среднего чек и количества клиентов.

— Среди опрошенных предпринимателей лишь 23 % считают свой бизнес успешным. Срок достижения успеха 1-3 года. Если по каким-либо причинам не удается достичь поставленных целей, 40 % все равно готовы продолжать бизнес, а каждый третий заявил о намерении изменить бизнес модель. Стоит отметить, что из-за роста негативных настроений и пессимистичных ожиданий на следующие 6 месяцев предприниматели стали чаще упоминать «выживание» компании в ближайшие годы, высокий доход и стабильность бизнеса как критерии успеха, — говорится в отчете.

Фото: из презентации Альфа-Банка