Установлены сроки сбора дикоросов в Новосибирской области

Жителям региона будет разрешено посещать лес для сбора ягод, грибов и лекарственных растений с 20 августа по 10 сентября.

Приказ «О сроках заготовки кедровых орехов, дикорастущих плодов и ягод гражданами для собственных нужд» подписан в региональном министерстве природных ресурсов и экологии, сообщили в пресс-службе министерства.

Отмечается, что сроки сбора клюквы, брусники и кедрового ореха устанавливаются, прежде всего, для того, чтобы обеспечить сохранность и рациональное использование лесных ресурсов. Собирать эти дары природы можно практически во всех лесах. Под запретом только кедровые лесосеменные плантации.

В нынешнем году время заготовки этих лесных даров совпало с прошлогодним: с 20 августа можно начинать заготавливать ягоды брусники, с 25 августа – кедровые орехи и с 10 сентября – ягоды клюквы. Эти даты определены не случайно, как правило, учитываются погодные условия, время созревания плодов, территориальное расположение районов области.

В министерстве природных ресурсов области предупреждают жителей региона, что за нарушение сроков открытия сезона сбора дикоросов предусмотрены щтрафные санкции.

Согласно Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях (ч. 3 ст. 8.26) за самовольные заготовку и сбор, уничтожение лесных ресурсов нарушители могут быть оштрафованы: от 500 до 1000 рублей – отдельные граждане; от 1000 до 2000 рублей – должностные лица; от 10000 до 20000 рублей – юридические лица. Также могут быть конфискованы орудия совершенного правонарушения и незаконно собранная продукция.

— В нашей области «ягодными» районами считаются Венгеровский, Кыштовский, Северный и Убинский — здесь можно собирать клюкву, а Куйбышевский, Сузунский и Усть-Таркский – щедры на бруснику. За кедровыми орехами стоит отправляться в Болотнинский, Искитимский, Колыванский, Кыштовский и Северный районы, — уточнили в минприроды.

Однако, как считают специалисты, орехи в нынешнем году не уродились. Кедр хорошо плодоносит раз в пять лет. А вот предпосылки для богатого урожая в будущем году есть, говорят лесники. А по ягоды все же можно и сходить: предположительно урожай будет не ниже прошлых лет.

Каких-либо ограничений для сбора дикоросов для граждан не существует. Но заготовки должны быть предназначены для личных нужд, а не с целью наживы, пояснили в министерстве природных ресурсов.

Фото: pixabay.com, автор- Larisa-K