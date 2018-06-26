Утвержден профстандарт для маркетологов

Он вступит в силу 3 июля.

В соответствии с документом Минтруда России, занимать должности специалиста по маркетингу, аналитика, менеджера по рекламе или по связям с общественностью смогут лица со средним профессиональным образованием. Для них не установлены требования к опыту практической работы, но понадобится наличие дополнительного профессионального образования – программы повышения квалификации (приказ Минтруда России от 4 июня 2018 г. № 366н «Об утверждении профессионального стандарта «Маркетолог»), сообщает информационно-правовой портал «Гарант».

Обобщенная трудовая функция этих специалистов – проведение маркетингового исследования с использованием инструментов комплекса маркетинга.

Отмечается, что более серьезные требования по опыту работы и образованию установлены для начальников отделов маркетинга, отделов сбыта, отделов по связям с общественностью, обобщенная трудовая функция которых – разработка и реализация маркетинговых программ с использованием инструментов комплекса маркетинга. Так, для работы в этих должностях понадобится высшее образование (магистратура или специалитет) без уточнения специальности, а также не менее трех лет опыта работы в области маркетинговой деятельности и дополнительное профессиональное образование – программа повышения квалификации.

Согласно документу, управление маркетинговой деятельностью будут осуществлять лица со следующими возможными наименованиями должностей: «Директор департамента по маркетингу», «Директор департамента по продажам», «Директор департамента по сбыту». Для их получения будет необходимо высшее образование (магистратура или специалитет) без уточнения специальности, не менее пяти лет опыта работы в области маркетинговой деятельности и дополнительное профессиональное образование – программа повышения квалификации. Указанные должности предполагают деятельность по формированию маркетинговой стратегии организации; планированию и контролю маркетинговой деятельности организации.

Профстандарт вступит в силу 3 июля.

В апреле текущего года министерство утвердило профстандарт для специалистов по работе с инвестиционными проектами, а в конце мая – разработало проект профстандарта для специалистов по конкурентному праву.

Фото: pixabay.com, автор- rawpixel