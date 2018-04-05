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В 1-м квартале «Обувь России» открыла 34 магазина

  • 05/04/2018
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Группа значительно расширила географию розничных продаж и вышла в 10 новых городов.

В первые три месяца текущего года Группа компаний «Обувь России» открыла 34 новых магазина в 30 городах по всей России. Группа значительно расширила географию розничных продаж и вышла в 10 новых городов. «Обувь России» запускала собственные магазины, преимущественно под брендом Westfalika. В результате розничная сеть Группы приросла на 6% и на 31 марта 2018 года насчитывала 569 торговых точек, из них 113 — франчайзинговые, в 163 городах, сообщили в пресс-службе компании.

— Мы движемся в рамках заявленных планов и активно расширяем географию продаж: в 2018 году намерены запустить 100 новых торговых точек. 60 магазинов мы планируем открыть в 1-м полугодии, 34 из них уже заработали в первом квартале. Мы открываем магазины по всей стране, наращиваем присутствие во всех регионах — в Сибири, на Урале, на Дальнем Востоке и в центральной части России. — комментирует Антон Титов, директор ГК «Обувь России». — Одна из наших стратегических целей — присутствовать во всех городах с населением более 100 тыс. человек и значительно увеличить долю на рынке.

В первом квартале «Обувь России» открыла 21 магазин Westfalika — основного бренда Группы, 5 — Lisette, 4 — «Пешеход», по 2 магазина Emilia Estra и Rossita. География расширения сети: наибольшее число открытий (12) пришлось на центральную часть РФ — 35%, Сибирь — 32%, на Урал и Дальний Восток — по 24 % и 9% соответственно.

Фото: пресс-служба компании

 

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