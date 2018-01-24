В 2017 году цены на вторичном рынке и арендные ставки в Новосибирске выросли

Стоимость загородных домов, напротив, снизилась в определенных сегментах.

В 2017 году средняя цена предложения на вторичные квартиры в Новосибирске незначительно выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 0,6 %. Если в IV квартале 2016 года средняя цена за кв. м в городе составляла 61,3 тыс. руб., то в конце 2017-го — 61,6 тыс. руб. К таким выводам пришли специалисты Domofond.ru, проанализировав динамику цен предложения на продажу и аренду жилья в городе в 2017 году.

— Стоимость квартир в Новосибирске в течение года изменялась незначительно и оставалась на уровне 61-62 тыс. руб. за кв.м. Наибольшее повышение цен произошло в I квартале, когда жилье подорожало на 0,6 %. Самым низким стал показатель II квартала: падение к предыдущему периоду составило 1 %. Однако по сравнению с ним IV квартал показал рост на 0,9, — говорится в сообщении.

Отмечается, что сильнее всего в Новосибирске выросли цены на трехкомнатные квартиры – на 4,6%. Если в IV квартале 2016 года средняя стоимость «трешки» составляла 4,5 млн руб., то годом позже – 4,7 млн руб. Одно- и двухкомнатные квартиры подорожали на 1,8 и 0,7%, и цены на них составили 2,2 и 3,3 млн руб.

В компании Domofond.ru подчеркнули, что динамика стоимости вторичного жилья в Новосибирске сильно различается по районам.

— В Октябрьском районе зафиксирован самый высокий рост цены предложения (+4,6 %). В Железнодорожном и Калининском стоимость выросла на 1,4 %, а в Советском — на 1,3 %. Цены в Заельцовском районе остались без изменений, а самое значительное падение зафиксировано в Первомайском (-1,7 %), — рассказали в пресс-службе компании.

Что касается спроса и предложений, то согласно данным Domofond.ru, как и годом ранее, по спросу и предложению в Новосибирске лидируют однокомнатные квартиры: на них приходится 50,0 % спроса (-0,9 процентного пункта за 2017 год) и 46,7 % предложения (+0,2 п. п.). На втором месте – двухкомнатные квартиры: за год доля запросов в этом сегменте снизилась до 29,4% (-0,1 п. п.), а предложения — до 28,8 % (-0,5 п. п.). Доля спроса на трехкомнатные квартиры выросла до 17,9 % (1,0 п. п.) при 20,6 % (0,2 п. п.) всего предложения.

Среднеквартальная цена предложения на рынке новостроек в Новосибирске за год выросла на 1,0 %.

— Если в IV квартале 2016 года она составляла 54,3 тыс. руб., то к концу 2017-го — 54,9 тыс. руб. за кв. м. При расчёте стоимости за объект больше всего выросла стоимость «двушек» (на 1,8%) и приблизилась к 3,2 млн руб. Цены на одно- и трехкомнатные квартиры также поднялись на 0,4 и 0,6 % соответственно, — говорится в сообщении пресс-службы.

За 2017 год в Новосибирске также заметно поднялась цена предложения на аренду квартир: в среднем стоимость аренды в городе увеличилась на 8,1%, до 18,6 тыс. руб. за месяц найма.

— Максимальный рост ставок в Новосибирске пришелся на «трешки»: их аренда подорожала на 31,3 %, до 36,4 тыс. руб. Цены на двух- и однокомнатные квартиры также выросли: на 8,7 % и 4,1 % до 21,2 тыс. руб. и 14,7 тыс. руб. соответственно, — уточнили специалисты компании.

Загородные дома в Новосибирске и окрестностях подешевели за год на 1,1 % в расчете за кв. м. Самое большое падение цен зафиксировано на дома площадью менее 75 кв. м.: стоимость снизилась на 3,9 % и достигла 1,2 млн руб. Загородную недвижимость площадью 75-150 кв. м. можно приобрести за 3,2 млн руб., в 2017 году цена упала на 1,1 %. Стоимость предложения на дома площадью более 150 кв. м., напротив, значительно выросла — на 3,5 %.

Фото: Ростислав Нетисов