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В 2017 году депутаты Госдумы 44 раза ужесточали законодательство для бизнеса

  • 02/04/2018
Госдума

Число «экономических» законопроектов заметно выросло.

За четыре года число новых законов, принимаемых депутатами Госдумы за год, снизилось с 56-ти до 26-ти. В то же время, заметно выросло число «экономических» законопроектов — с 41 документа в 2014 году до 104-х в 2017 году. К таким выводам пришли специалисты «Экспертного координационного центра», которые представили результаты исследования законотворческой деятельности депутатов Государственной Думы в 2014- 2017 году.

Отмечается, что всего в 2017 году депутаты проголосовали за 512 законопроектов, из них 439 документа вносили поправки в действующие законы. Каждая пятая поправка касалась экономической сферы. В прошлом году депутаты 44 раза ужесточали законодательство для бизнеса, то есть не реже одного раза в неделю вводилась новая или усиливалась действующая мера наказания, вводилось новое обременение для предпринимателей. В то же время, 25 законопроектов способствовали снижению административной нагрузки на бизнес.

— В послании Федеральному собранию Владимир Путин прямо сказал о необходимости перевода всей системы контроля и надзора на риск-ориентированный подход, то есть не ужесточать и карать, а предотвращать нарушения, не дожидаясь их последствий. Наше исследование показывает, что в 2017 году депутаты этой рекомендации не следовали. Будем надеяться, что в этом году ситуация изменится в лучшую сторону, — говорит руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Фото: Фото Москвы Moscow-Live.ru

 

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