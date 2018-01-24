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В 2017 году новосибирскими электричками воспользовались более 21 млн пассажиров

  • 24/01/2018
электричка

Продажи билетов через мобильное приложение за год выросли втрое.

В 2017 году со станций и остановочных пунктов Новосибирского региона Западно-Сибирской железной дороги пригородными поездами АО «Экспресс-пригород» отправлено 21,3 млн пассажиров, что на 0,7 % больше, чем в 2016 году, сообщили в службе корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

Отмечается, что при поддержке министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области компания «Экспресс-пригород» в 2017 году проведена работа по увеличению размеров движения. Так, на участке Новосибирск – Мошково – Новосибирск назначены 2 пары пригородных поездов на летний период. По обращениям жителей Болотнинского района продлен маршрут электропоезда, который курсирует ежедневно, от станции Ояш до станции Болотная. На западном направлении по обращениям жителей Чулымского района в 2017 году круглогодично сохранено продление маршрута пригородного поезда от станции Коченево до станции Чулымская (ранее электропоезд курсировал только в летний период). Проведенная работа позволила увеличить пассажиропоток на дальних станциях от 5% до 10%.

В пресс-службе рассказали, что в минувшем году безналичная форма оплаты билетов стала доступнее – необходимое для этого оборудование было установлено в 76 круглогодичных билетных кассах на станциях и остановочных пунктах Новосибирской области. Всего по безналичному расчету оформлено более 400 тыс. билетов, доля продаж за 2017 год увеличилась почти втрое.

Также в течение года продолжалась работа над совершенствованием мобильного приложения «Экспресс-пригород», продажи через которое с начала прошлого года выросли втрое – с 8,5 до 30 тыс. билетов в месяц. Всего по итогам 2017 года через приложение оформлено более 220 тыс. билетов.

Кроме того, продолжилось внедрение систем видеонаблюдения в пригородном комплексе Новосибирского региона, которыми уже оборудованы 68 кассовых окон на 25 станциях. В рамках поддержки социальных инициатив и проектов, обеспечивающих транспортную доступность культурно-массовых мероприятий Новосибирской области (авиашоу, День города, проект для школьников «Краеведческий экспресс» и другие) компания «Экспресс-пригород» перевезла более 22 тыс. пассажиров.

Фото: Ростислав Нетисов

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