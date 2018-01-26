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В 2017 году производство молока в Новосибирской области выросло на 8 %

  • 26/01/2018
молоко

Продуктивность дойного стада за 2017 год составила 4 521 кг молока на одну корову.

В сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах региона произведено 579,6 тысяч тонн молока по итогам прошлого года, что на 8 % выше 2016 года, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Врио министра сельского хозяйства региона Василий Пронькин отметил, что продуктивность дойного стада за 2017 год составила 4 521 кг молока на одну корову. Среди лидеров по производству молока отмечены сельхозпредприятия «Ирмень» (Ордынский район), «Сибирская Нива» (Маслянинский район), «Русское поле» (Каргатский район).

Отмечается, что реализация молока по итогам прошлого года составила 531 тысячу тонн, что на 9 % выше, чем в 2016 году. Молоко производителей Новосибирской области поставляется не только внутри региона, но и в Омскую, Кемеровскую области, Алтайский край.

Глава регионального минсельхоза подчеркнул, что сельхозпредприятия Новосибирской области продолжают наращивать объемы производства и реализации молока. С начала 2018 года произведено 37,3 тысячи тонн молока, что на 3,7 тысячи тонн больше аналогичного периода прошлого года. Ежесуточный удой составляет 11,4 кг на одну корову. Реализовано 33,6 тысячи тонн молока (на 3,4 тысячи тонн больше).

Поголовье молочных коров в 2018 году выросло на 1 132 и составляет 129 837 голов. Положительной динамике, как отметил Василий Пронькин, способствует хорошая кормообеспеченность, внедрение современных технологий в животноводстве и своевременный перевод поголовья на зимне-стойловое содержание.

Фото: pixabay.com, автор- Pezibear

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