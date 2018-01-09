В 2017 году рост погрузки на ЗСЖД составил 7,1 %

Погруженное количество грузов стало абсолютным рекордом за последнюю четверть века.

По оперативным данным, погрузка на Западно-Сибирской железной дороге в январе – декабре 2017 года составила 306,9 млн тонн грузов, что на 7,1 % больше, чем в 2016 году (286,7 млн тонн), сообщили в службе корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

В декабре прошлого года на магистрали погружено 26,9 млн тонн грузов, что на 3,3 % больше, чем за аналогичный период 2016 года.

В 2017 году основной груз железной дороги, каменный уголь, погрузили в объеме 236,8 млн тонн, что на 9,4 % превышает показатель, достигнутый в 2016 году. В декабре 2017 года погрузка каменного угля была выполнена в объеме 20,6 млн тонн, что на 4,1 % больше, чем за аналогичный период 2016 года.

В пресс-службе рассказали, что на Западно-Сибирской железной дороге в прошлом году также погружено: черных металлов — 6,9 млн тонн (+4,9 % к январю – декабрю 2016 года), строительных грузов — 7,7 млн тонн (+2,6 %), зерна и продуктов перемола — 2,6 млн тонн (+1,6 %), а также нефтегрузов — 18,4 млн тонн (+1,2 %).

Эксплуатационный грузооборот в январе – декабре прошлого года увеличился на 9,8 % к 2016 году и составил 307,8 млрд тонно–км. В декабре 2017 года эксплуатационный грузооборот составил 26,8 млрд тонно–км (+7,8 % к декабрю 2016 года).

Фото: Artem Svetlov