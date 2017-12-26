В 2017 году стало больше заявок от инвесторов, заинтересованных выйти в Новосибирск

Александр Зырянов, директор ОАО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области»

— Александр Сергеевич, какие события 2017 года вы считаете наиболее значимыми для экономики РФ, Новосибирской области?

— Экономика страны заметно ожила, стало понятно, что мы не только можем жить с санкциями, но и развиваться. Это прекрасно видно на примере сельского хозяйства. Кроме того, заметно изменился вектор экономики — с Запада на Восток. И заметно, как вырос интерес восточных стран к России. Это хорошо видно и на примере нашего региона. В этом году Новосибирскую область посетил целый ряд делегаций из Японии, Китая, Монголии.

➥ Японским компаниям предложили участвовать в проекте создания онкоцентра в Новосибирске

— Какие яркие игроки появились на рынке инвестиций региона в этом году, или кто из действующих компаний вас удивил? Чем?

— Инвестиции — не однодневный, а достаточно длительный, переговорный процесс. От начала переговоров, до начала реализации проекта может пройти год и даже более. Но мы замечаем, что по сравнению с 2016 годом, в 2017 году поступает больше заявок, к нам приезжают иностранные делегации, мы видим определенное оживление. Например, совсем недавно (в октябре) мы представляли Новосибирскую область японским компаниям в Саппоро (городе побратиме Новосибирска), а уже в декабре по итогам этой презентации Новосибирск посетила делегация Ассоциации IT-компаний Хоккайдо, которые провели целый ряд встреч с представителями нашего бизнеса для поиска точек соприкосновения и возможно реализации совместных проектов. В феврале 2018 года мы ожидаем большую делегацию компаний, работающую в строительном бизнесе.

Кроме того, по сравнению с прошлым годом увеличилось количество соглашений.

➥ Девелопер инвестирует в агропромышленный парк

Например, за последние полгода нам удалось привлечь в ПЛП новых инвесторов. В октябре инвестиционное соглашение было подписано с Группой компаний IEK — инвестор планирует построить в ПЛП завод по производству электротехнического оборудования.

➥ IEK откроет в ПЛП Новосибирска новое производство

На финишной прямой переговоры ещё с четырьмя компаниями — потенциальными резидентами парка — общий объем инвестиций по их проектам составит более 2,5 млрд рублей. Говорю о пяти проектах, потому что мы в них уверены, но, на самом деле, потенциал значительно больше, сейчас идут переговорные процессы с еще 9 компаниями.

➥ В ПЛП появится Центр обработки данных

— Главные итоги работы АИР в 2017 году. Удалось ли выполнить намеченные на год планы?

— Главное, что нам удалось в этом году — приступить к работе по новым направлениям, которые давно назревали в работе такой структуры, как АИР.

Первое, самое важное для нас — это работа в районах области. Специалисты АИР провели целый ряд поездок по районам области.

➥ АИР «окучивает» районы области

Задача специалистов АИР — оценить ресурсы и экономический потенциал районов области и на основе приведённой оценки сформировать инвестиционные предложения по проектам, которые могут быть востребованы и успешны на этих территориях. Это поможет не только раскрыть инвестиционные возможности районов, но и даст стимул нашему бизнесу реинвестировать внутри области. На основе этих оценок АИР формируется «Инвестиционный атлас Новосибирской области», информирующий о потенциале сельских территорий. Кроме того, для привлечения внимания местного бизнес-сообщества к тем возможностям, которые есть в районах области Агентство инвестиционного развития инициировало проект «Инвестируй дома». Проект представляет каждый район — его преимущества, самые перспективные направления и резусные возможности.

➥ Тысячи предприятий области являются потенциальными резидентами промпарков

Второе направление деятельности, которое в этом году приобрело ключевое значение в деятельности АИР — это изменение формата привлечения инвестиций в регион. Мы ушли от позиции работы только с теми инвесторами, которые сами выбрали наш регион (хотя конечно работа с этой категорией инвесторов остается очень важной) и перешли к активному поиска инвесторов, формированию конкретных инвестиционных предложений, которые могли бы их заинтересовать. Для этого наша команда совместно с минэкономразвития области разработала программу привлечения инвестиций мирового уровня.

➥ АИР подпишет соглашение с Dega Group

Эта программа включает в себя разработку инвестиционных предложений по конкретным проектам с определением рыночных и экономических предпосылок, описанием основных факторов производства, оценкой предполагаемого объема инвестиций и других параметров проекта, а также расчетом ключевых финансовых показателей, характеризующих его эффективность. Такое предложение позволит инвестору принять более взвешенное решение о размещение своего бизнеса в нашем регионе.

➥ АИР формирует банк инвестпредложений

И третье направление — усиление нашей работы по индустриальным паркам. Наша задача не только развивать государственные парки, но и способствовать развитию частных.

➥ В Новосибирске вырастет количество промпарков

То есть, не вкладывая бюджетные средства, так как у нас хватает частных земель, на которых развивать такие же проекты. Например, в Новосибирской области расположено два сертифицированных частных индустриальных парка — «Новосиб», созданный на базе патронного завода, и «Экран» — на одноимённом предприятии.

➥ «НЛК» обеспечивает резидентов парка «Новосиб» заказами

Агентство инвестиционного развития ведет активную работу по сопровождению ещё двух частных индустриальных парков.

Агроиндустриальный парк «Искитимский» расположится в 65 км от Новосибирска, основной частный инвестор — ЗАО «Заречное», занимающееся высокотехнологичной переработкой сельхозпродукции. Перспективная площадка — более 5,5 тысячи гектаров — находится в собственности инициатора проекта. Сейчас идёт работа по формированию концепции парка.

Частный парк «Бердский» в перспективе нацелен на создание агрокластера. Соглашение о сотрудничестве в его создании подписано в октябре 2017 года в рамках форума InPark-2017.

➥ В Бердске формируется индустриальный парк

Кроме того, развивается успешно развивается ПЛП «Восточный». Под ПЛП «Восточный», выделен участок площадью более 40 гектаров (вблизи с. Пашино), разработана схема межевания, проработаны варианты распределения площадки между резидентами. Уже в следующем году резиденты приступят к строительству своих объектов.

➥ Частные инвестиции в ПЛП «Восточный» составят 920 млн рублей до 2020 года

— Какие задачи ставит перед собой АИР на 2018 год?

— Мы только приступили к реализации этих направлений и наша основная задача — продолжение этой работы и получение реальных практических результатов —привлеченных инвесторов, созданных индустриальных парков, реализованных инвестиционных проектов в районах области, созданные рабочие места и т.д.

Кроме того, очень важная задача, которую мы ставим на следующий год перед собой это получение статуса ТОСЭР для двух наших моногородов — Горный и Линёво.

➥ Минэкономразвития РФ одобрило заявку на создание ТОСЭР в Линево

Получение такого статуса, позволит сформировать на территории моногородов льготные для инвесторов условия и станет мощным инструментом привлечение в наш регион инвестиций.

Фото: со страницы facebook