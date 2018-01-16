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Businessjump

В 2017 году страховой рынок Сибири за девять месяцев вырос до 53,5 млрд руб

  • 16/01/2018
страхование

Сборы увеличились за счет роста сегмента страхования жизни, авиастрахования, сельхозстрахования, страхования имущества физических лиц, опасных объектов.

По данным Центрального банка России, сборы страховщиков Сибири за девять месяцев 2017 г., по всем видам страхования кроме ОМС, выросли на 2,5 % — до 53,5 млрд руб. против 52,2 млрд руб. за девять месяцев 2016 года, сообщили в пресс-службе страховой компании «АльфаСтрахование».

Отмечается, что сборы увеличились за счет роста сегмента страхования жизни, авиастрахования, сельхозстрахования, страхования имущества физических лиц, опасных объектов.

— Сборы в сегменте страхования жизни выросли на 41,4% (с 10,2 до 14,5 млрд руб.). Премии по авиастрахованию по сравнению с прошлым годом увеличились на 33,4% (с 130,4 до 174 млн руб.). В сфере сельхозстрахования рост составил 29,2% (с 136 до 175,7 млн руб.), — уточнили в пресс-службе.

Также наблюдается рост на рынке страхования имущества физических лиц (на 8 % — с 2,5 до 2,7 млрд руб.) и опасных объектов (на 6,4 % — с 286,4 до 304,6 млн руб.).

В некоторых видах страхования, по данным специалистов компании, произошло снижение: сборы по страхованию финансовых рисков снизились на 48,2 % (с 77,1 до 40 млн руб.), ответственности перевозчиков — на 23,3 % (с 407,7 до 312,9 млн руб.), по страхованию грузов — на 16,4 % (с 227,5 до 190,1 млн руб.).

Также на 12,5 % уменьшились премии по страхованию ответственности (с 1,3 до 1,1 млрд руб.), на 11,5 % — страхованию от несчастных случаев (с 5,2 до 4,6 млрд руб.), на 9,2 % — в ОСАГО (с 19,8 до 18 млрд руб.), на 6,2 % — в сегменте ДМС (с 4,3 до 4 млрд руб.) и на 1 % на рынке каско (с 5,3 до 5,2 млрд руб.).

Фото: pixabay.com, автор- Tumisu

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