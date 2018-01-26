В 2017 году в Толмачево региональные авиаперевозки выросли на 41 %

Правительство области впервые с начала действия программы господдержки региональных авиаперевозок приняло участие в софинансировании 10 направлений.

По итогам 2017 года аэропорт Толмачёво обслужил на региональных рейсах 709 547 пассажиров (+41 % к 2016 году). При этом пассажиропоток на рейсах, выполняемых в рамках программы субсидирования региональных авиаперевозок, вырос на 169 % и составил 183 674 человека, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Отмечается, что в 2017 году в рамках постановления Правительства РФ от 25 декабря 2013 года № 1242 субсидировалось 10 направлений: Байкит, Горно-Алтайск, Томск, Ноябрьск, Ханты-Мансийск, Нижневартовск, Стрежевой, Сургут, Северо-Енисейск и Новый Уренгой. Для сравнения, в 2016 году таких направлений было восемь: Абакан, Байкит, Горно-Алтайск, Кызыл, Тюмень, Ноябрьск, Талакан и Пермь.

В пресс-службе подчеркнули, что Северо-Енисейск стал новым региональным маршрутом 2017 года, открытым в рамках постановления №1242. Рейсы в Абакан, Кызыл, Тюмень и Талакан, субсидируемые в 2016 году, вышли на коммерческую основу и выполнялись в 2017 году без государственной поддержки. В сотрудничестве с авиакомпанией S7 Airlines возобновлены полёты в Омск, которые выполняются вне программы субсидирования.

В текущем году в перечень субсидируемых региональных направлений вошли Кызыл, Ноябрьск, Томск, Северо-Енисейск, Стрежевой, Ханты-Мансийск и 3 новых направления — Белоярский, Когалым и Надым. Рассматривается возможность возобновления субсидирования рейсов в Горно-Алтайск. Полёты по данным направлениям будут выполнять авиакомпании S7 Airlines, NordStar, «Турухан» и «ЮТэйр».

Вне программы субсидирования региональных авиаперевозок планируется увеличение частоты полётов в Сургут, Норильск, Новый Уренгой, Омск, Абакан, Салехард, Пермь, Красноярск, Иркутск и Ханты-Мансийск, а также возобновление рейсов в Братск.

В 2017 году впервые с начала действия программы государственной поддержки региональных авиаперевозок в софинансировании региональных рейсов приняло участие правительство Новосибирской области. С апреля прошлого года S7 Airlines начала использовать региональные воздушные суда Еmbraer 170, открыв из Новосибирска рейсы более чем по 10 направлениям. В этом году развитие региональных авиаперевозок из Новосибирска продолжится при активной поддержке правительства Новосибирской области и базового авиаперевозчика аэропорта авиакомпании S7 Airlines. Авиакомпания планирует и дальше активно использовать аэропорт Толмачёво в качестве стыковочного узла на маршрутах между городами юга России, Сибири, Дальнего Востока, Средней Азии и дальнего зарубежья.

Фото: Ростислав Нетисов