Россельхознадзор провел работу по вводу в оборот земель сельскохозназначения в Новосибирской области.

В 2017 году Управлением Россельхознадзора по Новосибирской области как и в предыдущие годы была продолжена работа по вводу в оборот земель сельскохозяйственного назначения в Новосибирской области. Проведено порядка 1 200 контрольно-надзорных и административных мероприятий, обследовано более 520 тысяч га, выявлено 611 административных правонарушений на общей площади 20,5 тысяч га, сообщили в пресс-службе ведомства.

— В ходе работы инспекторов отдела государственного земельного надзора установлено, что к основным нарушениям земельного законодательства, допускаемыми владельцами земель сельскохозяйственного назначения, относятся зарастание земель древесно-кустарниковой и сорной растительностью, незаконное снятие и перемещение плодородного слоя почвы, а также захламление земель твердыми бытовыми отходами, — говорится в сообщении.

Как рассказали в пресс-службе, в 2017 году выявлено 75 несанкционированных свалок на общей площади почти 103 га, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным Законом от 24.07.2002 г. № 101 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». В ходе исполнения требований предписаний и представлений регионального управления Россельхознадзора ликвидирована 21 свалка на площади 16,58 га.

Всего в результате исполнения выданных предписаний нарушения земельного законодательства устранены на площади свыше 13,3 тысяч га.

Для нарушителей земельного законодательства Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации предусмотрено административное наказание в виде наложения штрафа. Кроме того, по результатам контрольно-надзорной деятельности в 2017 году оформлено 15 добровольных отказов от права собственности и аренды земельных участков общей площадью 113,6 га, а также приняты решения о расторжении 6 договоров аренды земельных участков общей площадью 3 451,79 га.

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