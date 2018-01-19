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В 2017 году жильём в регионе было обеспечено 332 человека из числа детей-сирот

  • 19/01/2018
ключ

На 2018 год в областном бюджете на предоставление жилых помещений детям-сиротам предусмотрено 428,98 млн руб.

Более 410 млн рублей направили в 2017 году на приобретение жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Новосибирской области. Жилыми помещениями было обеспечено 332 человека, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как пояснил врио министра труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов, из федерального бюджета на приобретение жилья было выделено 154,67 млн рублей на условиях софинансирования с областным бюджетом.

— На 2018 год в областном бюджете на предоставление жилых помещений детям-сиротам предусмотрено 428,98 млн руб., в том числе 173,10 млн руб. из федерального бюджета, что позволит обеспечить жильем 324 человека. Однако при эффективном проведении торгов число получателей квартир сможет увеличиться. Так в 2017 году было обеспечено жилыми помещениями 332 человека вместо 321 — по утвержденному ранее плану, — сообщил Ярослав Фролов.

Лидером по числу выданных квартир по итогам 2017 года стал Тогучинский район — ключи от жилья получили 48 детей.

В соответствии с законодательством, действующим с 2013 года, дети-сироты обеспечиваются исключительно индивидуальными жилыми помещениями (квартира или жилой дом площадью не менее 30 кв. м., а также отвечающие санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства) по договорам специализированного найма, на срок 5 лет. Один раз в год комиссией, состав которой утвержден главой органа местного самоуправления, проводятся обследования условий жизни граждан данной категории.

По истечении данного срока и при отсутствии обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания сироте содействия в преодолении трудной жизненной ситуации (при их наличии спецнайм продляется еще на 5 лет), с ним будет заключен договор социального найма в отношении предоставленного жилого помещения, после чего они вправе получить жилое помещение в собственность бесплатно и в дальнейшем распорядиться им по своему усмотрению.

Законом № 331-ОЗ определено, что граждане включаются в список детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями (далее – список), в порядке очередности в зависимости от даты подачи заявления о включении указанных лиц в список. Обеспечение жилыми помещениями осуществляется также в порядке вышеуказанной очередности.

Фото: pixabay.com, автор- 472301

 

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