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В 2018 году свыше 60 военнослужащих в Новосибирске получили жилищные субсидии

  • 23/07/2018
house

Денежные выплаты варьировались от 5 до 12 миллионов рублей.

Сотрудники 2 отдела ФГКУ «Центррегионжильё» по итогам I полугодия 2018 год обеспечили 63 военнослужащих из Новосибирска субсидиями для приобретения жилья на общую сумму более 384 млн. рублей. Денежные выплаты варьировались от 5 до 12 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе ЦВО.

Кроме того, специалисты отдела ФГКУ «Центррегионжильё» обеспечили около 200 военнослужащих служебными квартирами и комнатами в общежитиях.

— За первое полугодие 2018 года отделом было направлено в департамент жилищного обеспечения Минобороны России для включения в реестр участников накопительной ипотечной системы (НИС) документы на 455 военнослужащих, из них 322 уже включены в реестр, — отметила начальник 2 отдела ФГКУ «Центррегионжильё» Зинаида Черных.

Фото: pixabay.com, автор- image4you

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