Для аудитории 16+

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Uncategorized
Авто
Агропром
Бизнес
Бизнес-календарь
БизнесДжамп
Видео
Видео
Власть
Выбор читателей
ВЭД
Главные новости
Инновации
Интервью (ТК)
История
Культура
Лента новостей
Медицина
Мнение
Наука
Недвижимость
Новости компаний
Обзоры (ТК)
Образование
Общество
Онлайн-помощник
Онлайн-помощник (главная)
Отставки и назначения
Персоны
Политика
Правопорядок
Сибирский подарок
Социальное предпринимательство
Спорт
Стиль жизни
Сюжет дня
Территория комфорта
Технологии
Точка зрения
Транспорт
Туризм
Финансы
Фоторепортажи
Экономика
Недвижимость
Businessjump

В 2018 году в Новосибирской области оборудуют 45 крещенских купелей

  • 12/01/2018
купель

В том числе 7 — в городе Новосибирске.

Количество купелей к православному празднику «Крещение Господне» в Новосибирской области с каждым годом увеличивается, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В 2018 году в регионе планируется организовать 45 купелей, из которых семь – в областном центре. Наибольшее количестве купелей будет в Ордынском, Тогучинском, Новосибирском районах.

В пресс-службе мэрии города Новосибирска уточнили, что для организации купелей на территории районов города Новосибирска в период проведения религиозного праздника «Крещение Господне» утверждены 7 водных объектов: Октябрьский район, протока р. Обь в районе МР «Европейский берег» (время работы с 09: 00 до 24:00), Ленинский район Карьер на «Юго-западном» жилом массиве (08:00-24:00), Ленинский район Река Обь в районе м-р «Затон» ул. Заобская, 97 (10:00-24:00), Заельцовский район, озеро «Жемчужина Сибири» (10:00-20:00), Новосибирский район озеро «Спартак» (10:00-22:00), НВХ, МАУК ПК и О «У моря Обского» пляж «Бумеранг» (00:00-24:00) и Ленинский район р. Обь акватория пожарного причала (09:00-19:00).

Отмечается, что на всех купелях, организованных в Новосибирской области, 18-19 января будут работать спасатели, медики, полиция.

Фото: Ростислав Нетисов

 

Популярное с сайта

На решение вопроса по «Городской электричке» планируется выйти в ближайшие месяцы

12/01/2018
Травников предложил мэрии Новосибирска и горсовету подключиться к проработке этой темы.

Ледовая арена все-таки будет в районе метро «Спортивная»

12/01/2018
Начать ее строительство могут за счет средств областного и городского бюджетов.

Образовательные программы опорного НГТУ получили европейскую инженерную аккредитацию

12/01/2018
До этого программы бакалавров по этим направлениям в России были аккредитованы только в Томском политехническом университете.

Мнение

Новые возможности

Все материалы

Три объекта из списка Минобороны РФ не перешли к Новосибирску

12/01/2018

На решение вопроса по «Городской электричке» планируется выйти в ближайшие месяцы

12/01/2018

«Д2 Страхование» предложил МФО продукты и доходы нового поколения

11/01/2018

ВТБ обновил бонусные категории в программе лояльности «Мой бонус»

11/01/2018

ВТБ начинает прием ипотечных заявок по новой госпрограмме

11/01/2018

Кредиторы предъявили «Макс Моторс Сити» требования почти на 700 млн руб

11/01/2018

В Новосибирске зарегистрировано 59 микрофинансовых организаций

11/01/2018

Банк УРАЛСИБ в Новосибирске стал партнером конкурса среди педагогов

10/01/2018

Три застройщика, работающие в Новосибирске, отличились на сдаче

10/01/2018

СибНИА помогут продвигать ТВС на рынок

10/01/2018

 © 2016-2017 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Поддержка cайта: Jet Lag