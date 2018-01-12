В 2018 году в Новосибирской области оборудуют 45 крещенских купелей

В том числе 7 — в городе Новосибирске.

Количество купелей к православному празднику «Крещение Господне» в Новосибирской области с каждым годом увеличивается, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В 2018 году в регионе планируется организовать 45 купелей, из которых семь – в областном центре. Наибольшее количестве купелей будет в Ордынском, Тогучинском, Новосибирском районах.

В пресс-службе мэрии города Новосибирска уточнили, что для организации купелей на территории районов города Новосибирска в период проведения религиозного праздника «Крещение Господне» утверждены 7 водных объектов: Октябрьский район, протока р. Обь в районе МР «Европейский берег» (время работы с 09: 00 до 24:00), Ленинский район Карьер на «Юго-западном» жилом массиве (08:00-24:00), Ленинский район Река Обь в районе м-р «Затон» ул. Заобская, 97 (10:00-24:00), Заельцовский район, озеро «Жемчужина Сибири» (10:00-20:00), Новосибирский район озеро «Спартак» (10:00-22:00), НВХ, МАУК ПК и О «У моря Обского» пляж «Бумеранг» (00:00-24:00) и Ленинский район р. Обь акватория пожарного причала (09:00-19:00).

Отмечается, что на всех купелях, организованных в Новосибирской области, 18-19 января будут работать спасатели, медики, полиция.

Фото: Ростислав Нетисов