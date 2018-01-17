В 2018 году в школы Новосибирска пойдут не менее 21,5 тыс первоклассников

С 1 февраля начинается прием заявлений на зачисление в первый класс.

Все городские школы готовы к приёму первоклассников на 2018/2019 учебный год. По месту прописки подать заявление на зачисление в первый класс можно с 1 февраля, для желающих обучаться не по своему микроучастку – с 1 июля, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

Отмечается, что на протяжении последних нескольких лет количество первоклассников ежегодно увеличивалось в среднем до 1 500 человек. В 2018 году планируется принять в первые классы общеобразовательных учреждений города Новосибирска не менее 21,5 тысячи первоклассников. Всего в городских школах обучается более 169 тысяч человек (данные на 1 сентября 2017 года).

Запись детей в первый класс по микроучасткам школ начинается 1 февраля и завершается 30 июня текущего года. Зачисление проводится по мере поступления заявлений. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый класс стартует с 1 июля текущего года и ведется до момента заполнения свободных мест. На сайтах и информационных стендах школ представлены сведения о приёме заявлений: график, локальные акты, планируемое количество классов и другая информация.

Изменение или дополнение списка школ по микроучасткам проводится ежегодно в связи с введением в эксплуатацию новых домов. Зачисление в школу может происходить и в течение учебного года, например, в связи с изменением места проживания семей с детьми школьного возраста.

Подать заявление на зачисление в первый класс можно и через портал Госуслуг (для этого необходимо быть зарегистрированным в системе). В своем личном кабинете на портале Госуслуги (https://www.gosuslugi.ru/) подавшие электронную заявку родители будут проинформированы, согласовано или отказано им в зачислении. В случае положительного решения в течение семи дней необходимо предоставить оригиналы документов в образовательное учреждение.

В пресс-службе рассказали, что помимо заявления, родители должны предоставить в школу оригинал свидетельства о рождении ребенка (или документ, подтверждающий родство заявителя или законность представления прав ребенка), документ о регистрации ребенка по месту жительства (или по месту пребывания на закрепленной территории).

Родителям (законным представителям), которым отказано в приеме в образовательные организации по причине отсутствия свободных мест, на основании п. 5 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» рекомендуется обратиться в отдел образования администрации района (округа) для решения вопроса об устройстве ребенка в другую образовательную организацию.

Районные отделы образования с учетом мнения родителей (законных представителей) предлагают на выбор образовательные организации, готовые принять ребенка в первый класс. Родителей (законных представителей) информируют о том, что при освобождении мест в образовательной организации по месту жительства/временного пребывания их ребенок может быть зачислен в первый класс.

Для увеличения количества мест в общеобразовательных организациях города Новосибирска в 2017 году завершено строительство двух зданий общеобразовательных учреждений: МАОУ СОШ № 213 (ул. Одоевского, 21/5) проектной наполняемостью 546 мест и МБОУ СОШ № 155 (ул. Ключ-Камышенское Плато, 1а) проектной наполняемостью 750 мест.

В 2018 году планируется ввести в эксплуатацию: здание МКОУ С(К)ШИ № 37 (Владимировский спуск) проектной наполняемостью 220 мест, пристройку к зданию МБОУ СОШ № 82 (ул. Гоголя, 195) проектной наполняемостью 472 места, здание школы на ул. Титова в Ленинском районе, проектной наполняемостью 1100 мест, а также здание школы на ул. Первомайской в Первомайском районе, проектной наполняемостью 1250 мест.

Кроме того, в мэрии напомнили, что в 2017 году начато строительство здания школы на ул. В. Потылицина в Октябрьском районе, проектной наполняемостью 1100 мест. В 2019 году планируется построить здание школы в Южно-Чемском жилмассиве на 1100 мест.

Фото: редакции