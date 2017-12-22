Для аудитории 16+

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Uncategorized
Авто
Агропром
Бизнес
Бизнес-календарь
БизнесДжамп
Видео
Видео
Власть
Выбор читателей
ВЭД
Главные новости
Инновации
Интервью (ТК)
История
Культура
Лента новостей
Медицина
Мнение
Наука
Недвижимость
Новости компаний
Обзоры (ТК)
Образование
Общество
Онлайн-помощник
Онлайн-помощник (главная)
Отставки и назначения
Персоны
Политика
Правопорядок
Сибирский подарок
Социальное предпринимательство
Спорт
Стиль жизни
Сюжет дня
Территория комфорта
Технологии
Точка зрения
Транспорт
Туризм
Финансы
Фоторепортажи
Экономика
Недвижимость
Businessjump

В 2018 году ВТБ планирует выдать 2,5 млн зарплатных карт

  • 22/12/2017

В текущем году портфель зарплатных карт ВТБ вырос на 682 тысячи штук, составив 6 млн карт.

В 2018 г. розничный бизнес ВТБ планирует выдать 2,5 млн зарплатных карт своим клиентам. В текущем году портфель зарплатных карт ВТБ вырос на 682 тысячи штук, составив 6 млн карт, объем эмиссии зарплатных карт превысил 2 млн штук, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

В пресс-службе рассказали, что особой популярностью у зарплатных клиентов пользуются кредитные продукты, включая программу рефинансирования кредитов. Объем продаж кредитов наличными через канал прямых продаж увеличился на 25% по сравнению с прошлым годом, превысив 8,7 млрд рублей. В этом году розничный бизнес ВТБ привлек более 20 тысяч новых клиентов, которые впервые обратились в банк для оформления кредитного продукта.

В рамках рефинансирования удалось привлечь в банк 3,4 млрд руб. кредитов сторонних банков, что на 80% превышает результат 2016 года.

С января по декабрь выдачи кредитных карт увеличились на 47%, достигнув 7,1 тыс. карт. Продажи ипотеки увеличились на треть от результата 2016 года, до уровня в 1 млрд рублей.

Фото: пресс-служба банка

 

Популярное с сайта

На федеральных трассах Новосибирской области установили еще 13 метеостанций

22/12/2017
Каждая метеостанция регистрирует и передаёт диспетчеру информацию о метеоусловиях, что позволяет прогнозировать гололёд или обильный снегопад.

«Умный светофор» разрабатывается в Новосибирской области

22/12/2017
В Новосибирске прошла презентация тестового светофора с возможностью менять организацию дорожного движения без выезда специалистов на перекресток.

НГУЭУ заключил соглашение с АИР Новосибирской области

22/12/2017
Оно предполагает несколько форматов взаимодействия, в том числе формирование кадрового резерва для агентства инвестиционного развития.

Мнение

Время крайне взвешенных решений

Все материалы

 © 2016-2017 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Поддержка cайта: Jet Lag