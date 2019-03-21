В 2019 году 5 филиалов АО «РЭС» празднуют 55-летний юбилей

История развития электросетевого хозяйства Новосибирской области ведет свой отсчет с далекого 1933 года. Бурный рост энергохозяйства в сельских районах, обусловленный активным развитием промышленности и сельского хозяйства области, пришелся на 60-е годы ХХ века. В эти годы происходит объединение и укрупнение энергосистем региона.

55 лет назад в 1964 году по приказу Государственного производственного комитета энергетики и электрификации СССР на баланс Новосибирского районного энергетического управления «Новосибирскэнерго» передаются сети «Сельэнерго», а также сети «Облкоммунэнерго». В результате этих процессов были организованы новые сетевые предприятия Приобские, Черепановские, Чулымские, Татарские и Западные электрические сети. Впоследствии эти предприятия были объединены с другими сетевыми предприятиями региона, и сегодня они являются филиалами акционерного общества «Региональные электрические сети» – системообразующего электросетевого предприятия энергосистемы Новосибирской области.

Каждый филиал и его коллектив по-своему уникален, но всех их объединяет высокий профессионализм, трудолюбие и ответственность сотрудников, верность традициям и гордость профессией энергетика.

Находясь на территории города Новосибирска, филиал «Приобские электрические сети» осуществляет обслуживание, эксплуатацию и ремонт объектов электросетевого хозяйства в активно развивающейся пригородной зоне областного центра, относящейся к Новосибирскому сельскому району, а также в Ордынском, Мошковском, Тогучинском и Болотнинском районах области. Рост индивидуальной застройки не только в зоне города Новосибирска и его агломерации, но и в близлежащих районах сопровождается ежегодным ростом потребления электрической энергии. Именно по этому в зоне обслуживания данного филиала АО «РЭС» реализуется множество проектов в рамках инвестиционной программы по реконструкции и техническому перевооружению основных фондов, в частности – модернизация электроустановок и линий электропередачи напряжением 10/0,4 кВ.

Еще одним филиалом, обслуживающим населенные пункты Новосибирской агломерации, являются «Черепановские электрические сети». В зоне ответственности этого филиала находятся 4 района области (Черепановский, Искитимский, Сузунский и Маслянинский), а также крупнейшие города региона — Бердск и Искитим. В настоящее время «Черепановские электрические сети» – один из самых больших по численности филиалов АО «РЭС». Здесь трудятся более 600 работников, многие из которых являются победителями различных профессиональных конкурсов мастерства.

Отличительной особенностью филиала «Чулымские электрические сети», объединяющего 6 районов Новосибирской области (Чулымский, Каргатский, Доволенский, Кочковский, Коченевский и Колыванский), является разнообразие объектов электросетевого хозяйства. Специалисты филиала выполняют обслуживание и современных подстанций, введенных в эксплуатацию для электроснабжения Промышленного-логистического парка и крупных промышленных предприятий, сосредоточенных в пределах городской агломерации, и сельских электросетей в непроходимых болотах. Такие условия обуславливают применение специальных средств – именно в Чулымском филиале эксплуатируется вездеход повышенной проходимости «ТРЭКОЛ», который позволяет работникам филиала проводить осмотры и ремонт линий электропередач в труднодоступных местах – снежной целине, болотах, бездорожье – в любую погоду и в любое время года. Уже не раз благодаря этой многофункциональной машине, значительно облегчающей ежедневный труд энергетиков, удавалось спасти человеческие жизни в чрезвычайных ситуациях.

Филиал «Западные электрические сети» изначально был образован на базе Барабинского участка Новосибирской электросети, которая обслуживала важнейший межсистемный энергомост Новосибирск – Барабинск – Омск. Сегодня в зоне ответственности предприятия находятся 5 муниципальных районов области (Северный, Убинский, Здвинский, Куйбышевский, Барабинский) и 2 крупных райцентра — города Барабинск и Куйбышев. На этой территории помимо крупных промышленных, энергетических и сельскохозяйственных предприятий расположено множество социально значимых объектов, что накладывает особую ответственность и требует высокого уровня квалификации персонала.

Одним из самых удаленных от областного центра является филиал АО «РЭС» «Татарские электрические сети». На обслуживании предприятия находится внушительное электросетевое хозяйство на огромной территории в 6 районах области (Татарском, Чановском, Усть-Таркском, Чистоозерном, Венгеровском и Кыштовском). Специалисты филиала достигают высоких показателей производственной деятельности, занимая лидирующие позиции в целом по Обществу.

Особое внимание в «Татарских электрических сетях» уделяют истории формирования электросетевого хозяйства. На территории администрации филиала организован музей под открытым небом, где собраны уникальные образцы техники и электрооборудования. В числе экспонатов музея ячейка с выключателем образца 1931 года, а также трактор-телескоп, поступивший на баланс предприятия в год основания — 1964.

Каждый из филиалов имеет свои богатые традиции, всесторонне поддерживаемые Первичной профсоюзной организацией Общества. На предприятиях формируются новые и прирастают сложившиеся трудовые династии, а всемерную поддержку ветеранам, заложившим принципы работы районных сетей, оказывает общественная организация «Общество ветеранов электрических сетей Новосибирской области». Стоит отметить, что многие сотрудники перечисленных филиалов АО «РЭС» отмечены за добросовестный труд медалями и почетными грамотами, а также правительственными наградами.

И сегодня, спустя 55 лет со дня образования, филиалы продолжают расти и развиваться, выполняя основную задачу Общества — обеспечение качественного и бесперебойного электроснабжения потребителей Новосибирской области. В последние годы ведётся активная работа по внедрению инновационных технологий и вводу в эксплуатацию последних разработок в сфере различных цифровых систем, на вооружение специалистов поступает новейшее оборудование, в рамках инвестиционной программы реализуются крупные инвестиционные проекты, имеющие высокую технологическую и социальную значимость. Все это, в итоге, способствует масштабному развитию инфраструктуры региона.

В год 55-летнего юбилея остается пожелать всем работникам и руководству филиалов АО «РЭС» Приобские, Черепановские, Чулымские, Татарские и Западные электрические сети высоких производственных показателей, уверенности в своих силах и оптимизма, а ветеранам – выразить особые слова благодарности за неоценимый вклад в становление и развитие энергосистемы региона!

Фото пресс-служба АО «РЭС»