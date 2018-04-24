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В 2019 году в Новосибирской области впервые пройдет фестиваль кукольных театров

  • 24/04/2018
марионетка

Он станет площадкой для обмена опытом, демонстрации своих уникальных театральных традиций.

Фестиваль кукольных театров пройдет в Новосибирской области в 2019 году, подготовка к мероприятию уже началась, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Новосибирская область славится своими театральными традициями, и мы стараемся делать театральную жизнь региона более яркой. В 2019 году у нас пройдет первый фестиваль театров кукол, куда мы пригласим коллективы со всей России. Фестиваль станет площадкой для обмена опытом, демонстрации своих уникальных театральных традиций. Сейчас уже идет работа над формированием команды, которая будет создавать этот масштабный проект на территории нашего региона, — отметил врио министра культуры региона Игорь Решетников.

Также Игорь Решетников сообщил, что министерство культуры Новосибирской области продолжает оказывать поддержку негосударственным театрам, помогая им участвовать в конкурсах на получение федеральных грантов и организовывая региональные конкурсные программы.

— Сейчас в регионе работает пять негосударственных репертуарных театров. Один из них — «Понедельник выходной» – появился в марте 2018 года, и молодая труппа уже показала зрителям две премьеры. Такие театры делают культурную жизнь Новосибирской области богаче, и мы должны поддерживать подобные инициативы, — подчеркнул Игорь Решетников.

Фото: pixabay.com, автор- ParentRap

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