Состоялось очередное заседание оперативного штаба по мониторингу и регулированию рынка зерна Минсельхоза РФ.

В апреле из Новосибирской области запланировано вывезти 55 тыс. тонн зерна, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Главной темой заседания оперативного штаба по мониторингу и регулированию рынка зерна стала организация бесперебойных отгрузок зерна в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2017 года №1595 «Об утверждении Правил предоставления в 2017 и 2018 годах субсидий из федерального бюджета ОАО «Российские железные дороги» на возмещение потерь в доходах, возникающих в результате установления льготных тарифов на перевозку зерна».

Как сообщил врио министра сельского хозяйства Василий Пронькин, в Новосибирской области продолжаются отгрузки зерна – за пределы региона в сентябре-марте 2018 года вывезено 294,6 тыс. тонн, что на 68% выше аналогичного периода 2016-2017гг., в том числе на экспорт -184 тыс. тонн, что в 16 раз выше, чем за аналогичный период. В марте отгружено 770 вагонов, что составляет 60% от количества заявленных вагонов, в среднем по 30 вагонов в сутки, на экспорт направлено 47,7 тыс. тонн.

Для организации поставок зерна в соответствии с постановлением аккредитовано семь элеваторов, более 100 хозяйств Новосибирской области из 12 районов, основные отгрузки на Новороссийск осуществляются со станций Баган и Карасук. ООО «ОЗК Юг» отправлено 1143 вагона, 85 690 тонн. Всего лимит вывоза зерна по постановлению составляет 100 тыс. тонн, лимит полностью исчерпан. В 2018 году для Новосибирской области дополнительно запланирован лимит вывоза зерна по повышенным ценам на 100 тыс. тонн и еще 300 тыс. тонн до конца года.

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