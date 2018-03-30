Для аудитории 16+   Рекламодателям

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Uncategorized
Авто
Агропром
Бизнес
Бизнес-календарь
БизнесДжамп
Видео
Видео
Власть
Выбор читателей
ВЭД
Главные новости
Инновации
Интервью (ТК)
История
Культура
Лента новостей
Медицина
Мнение
Наука
Недвижимость
Новости компаний
Обзоры (ТК)
Образование
Общество
Онлайн-помощник
Онлайн-помощник (главная)
Отставки и назначения
Персоны
Политика
Правопорядок
Сибирский подарок
Социальное предпринимательство
Спорт
Статьи – Территория Комфорта
Стиль жизни
Сюжет дня
Территория комфорта
Технологии
Транспорт
Туризм
Финансы
Фоторепортажи
Экономика
Недвижимость
Businessjump

В апреле из Новосибирской области запланировано вывезти 55 тыс. тонн зерна

  • 30/03/2018
пшеница

Состоялось очередное заседание оперативного штаба по мониторингу и регулированию рынка зерна Минсельхоза РФ.

В апреле из Новосибирской области запланировано вывезти 55 тыс. тонн зерна, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Главной темой заседания оперативного штаба по мониторингу и регулированию рынка зерна стала организация бесперебойных отгрузок зерна в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2017 года №1595 «Об утверждении Правил предоставления в 2017 и 2018 годах субсидий из федерального бюджета ОАО «Российские железные дороги» на возмещение потерь в доходах, возникающих в результате установления льготных тарифов на перевозку зерна».

Как сообщил врио министра сельского хозяйства Василий Пронькин, в Новосибирской области продолжаются отгрузки зерна – за пределы региона в сентябре-марте 2018 года вывезено 294,6 тыс. тонн, что на 68% выше аналогичного периода 2016-2017гг., в том числе на экспорт -184 тыс. тонн, что в 16 раз выше, чем за аналогичный период. В марте отгружено 770 вагонов, что составляет 60% от количества заявленных вагонов, в среднем по 30 вагонов в сутки, на экспорт направлено 47,7 тыс. тонн.

Для организации поставок зерна в соответствии с постановлением аккредитовано семь элеваторов, более 100 хозяйств Новосибирской области из 12 районов, основные отгрузки на Новороссийск осуществляются со станций Баган и Карасук. ООО «ОЗК Юг» отправлено 1143 вагона, 85 690 тонн. Всего лимит вывоза зерна по постановлению составляет 100 тыс. тонн, лимит полностью исчерпан. В 2018 году для Новосибирской области дополнительно запланирован лимит вывоза зерна по повышенным ценам на 100 тыс. тонн и еще 300 тыс. тонн до конца года.

Фото: pixabay.com, автор- RajatSakhiya

Популярное с сайта

На набережной появится 67-метровое колесо обозрения

30/03/2018
Объем инвестиций составит около 126 млн рублей.

Новосибирцев приглашают на дистанционный курс по социальному предпринимательству

30/03/2018
Слушатели узнают, интересна ли их бизнес-идея людям.

Молодежный парламент займется популяризацией законов

30/03/2018
В первую очередь молодым семьям расскажут о существующих мерах господдержки.

Мнение

Нужно четко понимать, что вы и компания — не одно и то же

Все материалы

Проект «FreePark» поможет автомобилистам найти парковку

30/03/2018

Банк «Левобережный» вошел в 50 крупнейших банков России по объему потребкредитов

30/03/2018

Институт теплофизики СО РАН поможет утилизировать ТКО Крыма

30/03/2018

Бинбанк снизил ставки по кредитам наличными на 0,5-1,5 процентного пункта

30/03/2018

Новосибирский кластер сельхозмашиностроения планируют зарегистрировать в 2019 году

30/03/2018

Новосибирску нужно расширять мощности контейнерной логистики

30/03/2018

Проект по созданию кормовой добавки вошел в число победителей весенней сессии А:СТАРТ

29/03/2018

Травников: мы еще не ставим крест на «ПТК-30»

29/03/2018

Открытые перспективы Китая

29/03/2018

Для тех, кто верит в свой бизнес

29/03/2018

 © 2016-2017 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Поддержка cайта: Jet Lag