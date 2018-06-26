В батонах новосибирских производителей обнаружена картофельная болезнь

Роскачество подвело итоги всероссийского исследования качества хлеба, запущенного в июле 2017 года.

Роскачество совместно с Минпромторгом России подвело итоги всероссийского исследования качества хлеба, запущенного в июле 2017 года. За год эксперты Роскачества исследовали 176 брендов хлеба 62 регионов всех федеральных округов. Проект позволил провести анализ качества продукта на российском рынке и выявить производителей, достойных государственного Знака качества, а также сформировать предложения по развитию отрасли, говорится на сайте Роскачества.

Отмечается, что хлеб исследовали по 50 показателям качества и безопасности в лучших аккредитованных лабораториях страны. Исследование проходило по трем направлениям – на соответствие обязательным требованиям Технического регламента, ГОСТам и повышенным стандартам Роскачества.

— Качество российского хлеба на рынке превзошло наши ожидания – в этом сегменте сконцентрировано больше всего товаров, которые получат государственный Знак качества. Особенно приятно, что масштабный проект по мониторингу рынка не подтвердил распространенных потребительских мифов, — отметил министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

По его словам, испытания показали, что доля хлеба, соответствующего всем требованиям действующего законодательства, сегодня составляет порядка 86%.

Абсолютными лидерами по количеству высококачественного хлеба стали Ставропольский край, Воронежская и Саратовская области. Также значительная доля хлеба повышенного качества из исследованных товаров – в Тамбовской, Ленинградской и Челябинской областях, Краснодарском крае и Владимирской области. Замыкает топ лидеров — Вологодская область, Тульская область, Кировская область, Пермский край, Ростовская область и Санкт-Петербург. Отмечается, что в этих регионах не было найдено ни одного товара с нарушениями.

Батоны проверялись на наличие пестицидов, тяжелых металлов, токсичных элементов, плесеней, а также бактерий группы кишечной палочки, золотистого стафилококка и патогенных микроорганизмов. Но ничего из перечисленного в исследованном хлебе не обнаружено.

Однако в батонах десяти торговых марок (четырех – из Нижегородской области, двух – из Волгоградской области, по одной – из Мурманска, Махачкалы, Иркутской и Ростовской областей) эксперты зафиксировали превышение опережающих требований Роскачества к КМАФАнМ, то есть повышенное количество бактерий.

— Возможно, оно связано с нарушением технологического режима на производстве. Но, во-первых, у хлеба очень короткий срок годности, а во-вторых, хлеб – это непитательная среда для бактерий, они попросту не будут в нем развиваться. Поэтому данный факт не является нарушением. Вместе с тем товар лишается возможности претендовать на российский Знак качества, — говорится в заключении.

Одна из самых распространенных болезней хлеба носит вкусное название – картофельная.

— Зерно имеет свою микрофлору, оно обсеменено плесневыми грибами, бактериями, и в том числе картофельной палочкой, — поясняет директор Всероссийского научно-исследовательского института зерна и продуктов его переработки Елена Мелешкина. – Из почвы картофельная палочка попадает на зеленую часть растения, а потом на зерно. При переработке зерно очищают, но часть микрофлоры все равно остается. Эта часть относительно картофельной палочки – малое количество, она не представляет опасности, угрозы здоровью человека. Однако если недобросовестный производитель нарушает режимы технологии, например не проводит достаточную очистку зерна и хранит его неправильно (во влажной среде, при высокой температуре), картофельная палочка начинает обильно размножаться и далее эта вредная микрофлора переходит в муку. Размножение картофельной палочки приводит к так называемой картофельной болезни: мякиш хлеба проваливается, становится липким и тягучим, появляется отвратительный запах. Человек, конечно, такой хлеб попросту не сможет и не станет есть.

Впервые и единожды за всё исследование эксперты Роскачества обнаружили картофельную болезнь в батонах трех торговых марок из Новосибирской области (Сибирский федеральный округ). Это батоны АО «Бердский хлебокомбинат», «Восход» и «Инской». Причем в хлебе под торговыми марками «АО «Бердский хлебокомбинат» и «Инской» болезнь явно прогрессировала – он издавал характерный неприятный запах.

— Чаще всего производители Сибирского федерального округа закупают муку извне (например, в Казахстане), так как в самой Сибири муки, конечно, нет. Однако это не освобождает их от должного входного контроля за сырьем. Производители Дальневосточного федерального округа тоже закупают муку извне, однако их батоны ничем не «болеют», потому что налажен контроль за сырьем. Поэтому информация была направлена в контрольно-надзорные органы, — говорят в Роскачестве.

Вместе с тем, Дальневосточный федеральный округ, где тоже нет собственной муки, показал весьма хорошие результаты испытаний. К качеству муки претензий не возникло, серьезных нарушений тоже выявлено не было. Единственное, чем отличился ДФО, а точнее Сахалинская область, входящая в состав округа, – цена на хлеб. Здесь была зафиксирована самая высокая стоимость нарезного батона – 66 рублей.

В ходе исследования возникли и другие претензии к качеству товаров. Наиболее проблемные показатели качества хлеба – пористость и количество жира.

Больше всего замечаний – к продукции Центрального федерального округа. Здесь зафиксированы нарушения у товаров 12 брендов. При этом девять из них производятся в Москве и Московской области, два – в Рязанской и один – в Костромской.

В батонах, закупленных в регионах ЦФО, СЗФО, УФО, СФО и ДФО, не были обнаружены такие улучшители, как броматы, фосфаты и семикарбазид. Но хлеб СКФО, ЮФО и ПФО нарушил идиллию. Наличие семикарбазида эксперты зафиксировали в батонах двух торговых марок, броматов – в хлебе семи ТМ.

Фото: pixabay.com, автор- isfara