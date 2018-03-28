В Чистой Слободе построят станцию наземного метро

Для обеспечения жителей комфортными условиями проживания, необходим комплексный подход к развитию инфраструктуры, в том числе дорожной.

В ноябре 2016 года в Чистую Слободу запустили трамвайное сообщение. Этот вид общественного транспорта пользуется спросом у пассажиров, доставляя их до станции метро «Площадь Маркса» за 20-25 минут. Транспортные возможности молодого микрорайона будут расширяться, и позволят жителям доезжать за четверть часа и до правого берега Новосибирска — станции метро «Площадь Гарина-Михайловского» и вокзала «Новосибирск-Главный».

Для обеспечения жителей комфортными условиями проживания, необходим комплексный подход к развитию инфраструктуры, в том числе дорожной. В ноябре минувшего года во время выездного совещания в Чистой Слободе, мэр Новосибирска Анатолий Локоть и врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников подтвердили тот факт, что на очереди объединение микрорайона с главной транспортной артерией левобережья. Жители домов новой очереди с нетерпением ждут реализации планов градоначальников, ведь это обеспечит микрорайон дополнительным выездом и возможностью расширить зону охвата маршрутами общественного транспорта.

В начале года Андрей Травников сообщил еще одну приятную новость — власти региона вернулись к активному обсуждению проекта «Городская электричка», который должен быть реализован к 2025 году. Проект предусматривает развитие транспортной доступности левого берега Новосибирска за счет организации пригородного пассажирского железнодорожного сообщения на участке «Новосибирск-Главный — Новосибирск-Западный — Клещиха — Чемской». В рамках проекта планируется строительство и организация остановочной платформы «Чистая Слобода», которая будет расположена в непосредственной близости к микрорайону, у новых домов по улице Титова. Для муниципалитета масштабный проект обойдётся приблизительно в 593 миллиона рублей. Самая дорогая платформа будет расположена как раз на Чистой Слободе, её стоимость составит порядка 503 миллионов рублей. Для того чтобы обеспечить транспортную доступность этой станции, необходимо продлить улицу Титова, а также трамвайные пути.

Проектируемая остановочная платформа, позволит жителям Слободы пользоваться пригородными поездами — альтернативным, быстрым и надежным видом транспорта. Вблизи микрорайона уже есть станция «Ипподром». Ближе всего она располагается к бело-голубым высоткам по улице Забалуева, а вот для жителей «рыжих» домов и новостроек новой очереди строительства, путь до остановочной платформы составляет не менее 20-25 минут.

— Наземное метро – это относительно недорогой способ разгрузить дороги города, обеспечить доступность центра для жителей отдаленных микрорайонов – проект городской электрички может стать реальным уже в 2019-м, – сообщил Анатолий Локоть на совещании по развитию транспортной и социальной инфраструктуры в Кировском районе. Одна из четырех остановочных платформ в рамках проекта «Городская электричка» сможет принять первых пассажиров уже в следующем году — добавил мэр Новосибирска.

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Фото: предоставлено пресс-службой компании