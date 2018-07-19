В ЕГРН внесены данные о 7 % территориальных зон Новосибирской области

К концу 2019 года в ЕГРН должно быть внесено 60 % территориальных зон.

По состоянию на 01.07.2018 в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесены сведения о 7 % территориальных зон от их общего количества, установленных правилами землепользования и застройки на территории Новосибирской области, сообщили в пресс-службе управления Росреестра Новосибирской области.

Отмечается, что к концу 2019 года в ЕГРН должно быть внесено 60 % территориальных зон, завершить такую работу необходимо до конца 2021 года. Эти требования изложены в Целевой модели «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р.

В Росреестре подчеркнули, что наличие в ЕГРН сведений о территориальных зонах позволяет обеспечить соблюдение требований законодательства при проведении государственного кадастрового учета земельных участков и объектов капитального строительства, что повышает защищенность имущественных прав субъектов, юридических лиц и граждан, позволит сократить сроки утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, будет способствовать росту качества подготавливаемых кадастровыми инженерами документов.

Актуальная информация о границах позволяет эффективно управлять территориями и земельными ресурсами, а также увеличивает инвестиционную привлекательность Новосибирской области, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

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