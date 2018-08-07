В городе продолжается ремонт теплотрасс

Актуальная информация об изменении схем движения транспорта.

В связи с устранением дефектов, выявленных во время проведения гидравлических испытаний, и последующим проведением благоустройства ООО «Тепловые сети» сообщили об изменении схемы движения транспорта по улицам:

— проезжая часть ул. М. Горького в районе дома №75/1 будет сужена с 6 по 12 августа;

— проезжая часть ул. Фабричной в районе дома 4/1 будет сужена на 5 метров с 6 по 20 августа;

— ул. Коммунистическая в районе дома №37 (пересечение с Красным проспектом) будет перекрыта для движения в обе стороны с 7 по 20 августа;

— ул. Котовского в районе дома №13 будет перекрыта для движения в обе стороны с 7 по 21 августа.

Проводимые работы согласованы с мэрией города Новосибирска, ГИБДД и надзорными органами, сообщает пресс-служба ООО «Сибирская генерирующая компания».

Фото пресс-службы компании