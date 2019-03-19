В городском центре по проблемам домашних животных обнаружены приписки

Контрольно-счетная палата (КСП) Новосибирска провела проверку МКУ «Новосибирский центр по проблемам домашних животных» (НЦПДЖ) и выявила многочисленные приписки в документации практически по всем направлениям деятельности учреждения. Об этом аудитор КСП доложил на заседании постоянной комиссии горсовета по бюджету и налоговой политике.

— Основными нарушениями стали списание по частям ГСМ, списание техники, транспортных средств, кормов. В ходе проверки выявлено несоответствие численности работников, факты нецелевого расходования бюджетных средств, отсутствие эффективной системы контроля за их расходованием. Общая совокупность этих фактов свидетельствует о низкой эффективности деятельности центра. В адрес учреждения направлено информационное письмо о необходимости устранения нарушений, — сообщил аудитор КСП Алексей Усов, выступая с докладом.

Как следует из акта проверки, в 2015 году не были выполнены бюджетные ассигнования на сумму более 2 млн рублей. Ряд муниципальных контрактов центр выполнил в меньшем объеме, не оплачены работы, услуги и кредиторская задолженность в сумме 436,6 тысячи рублей. Не оплачены и прочие денежные обязательства на сумму 462,8 тысячи рублей. В 2017 году также не исполнены бюджетные ассигнования на сумму свыше 2 млн рублей. Кроме того, как следует из документа, сопоставление фактического объема работ с данными отчетов о выполнении муниципального задания по формированию реестра показывает его фактическое невыполнение. Например, в 2015 году муниципальное задание выполнено на 4,1%, в 2016 — на 5,2%, в 2017 — на 12%.

— При этом в отчеты по выполнению муниципального задания учреждение включает завышенные статистические показатели, получаемые на основе совсем другой муниципальной услуги (отлов и эвтаназия), — говорится в документе. — Отсутствует специализированная база по животным, прошедшим регистрацию. Практически мероприятия по маркировке животных не проводятся, несмотря на то, что такая возможность предусмотрена административным регламентом… Отчеты о выполненных услугах не отражают реально выполненный объем работы. Например, формируются показатели якобы по семи оказанным услугам. Фактически выполнено не более двух услуг: отлов и эвтаназия животных с последующей утилизацией. Существующий механизм формирования отчетов приводит к некорректному описанию фактически выполняемой работы.

Кроме некорректного описания работы предприятия аудиторская проверка выявила и факты «приписок» по разным направлениям.

— В соответствии со справками о движении животных в карантинном отделении содержалось от 166 до 389 изъятых животных, — говорится в документе. — Максимальное количество — 389 животных — наблюдалось 12 декабря 2015 года. По данным МКУ «НЦПДЖ», максимальная вместимость карантинного отделения составляет 160 животных. Следовательно, не представлялось возможным разместить и содержать в карантинном отделении от 10 до 40 дней указанное количество животных. Таким образом, данные журналов и справок о движении животных содержат «приписки». По данным журналов и справок, эвтаназия и утилизация животных не проводилась. При этом, согласно путевыми листами транспортных средств учреждения, совершались поездки в село Ярково, где расположен завод по утилизации биологических отходов ООО «Чистый город», с которым заключен договор на утилизацию.

Некоторые из депутатов напомнили, что подобные нарушения уже были выявлены по итогам проверки еще в 2013 году, но до сих пор оказались не устранены. При этом, как следует из ответа директора центра Андрея Каркавина, сотрудники, по вине которых выявленные в ходе проверки нарушения допущены, привлечены к дисциплинарной ответственности.

Начальник департамента энергетики и ЖКХ Дмитрий Перязев пояснил, что в настоящее время под контролем общественности идет устранение выявленных в центре нарушений.

— Сегодня составлены графики мероприятий. Мы сами нацелены на устранение этих недостатков. У нас прошла внеочередная проверка в прокуратуре по поводу реализации кормов для животных. Мы очень серьезно прислушиваемся к выводам, сделанным КСП, — говорит чиновник.

По словам председателя комиссии Валерия Черных, пока тенденций к исправлению ситуации не наблюдается.

— За 2017-2018 годы рассмотрели деятельность учреждения. Видим большие недостатки. Видим тенденции неисправления. Понимаем объем финансирования в целом. Серьезно с представителями общественности рассматриваем данный вопрос и предлагаем, чтобы департамент вернулся к нему с точки зрения исправления нарушений, — заявил председатель комиссии, подводя итоги обсуждения.

МКУ «Новосибирский центр по проблемам домашних животных» создано в 2008 году. По данным rusprofile.ru, общая сумма контрактов учреждения в качестве заказчика составляет 43,2 млн рублей. В топ поставщиков центра входят МУП «Комитет Новосибгорресурс» — 11 контрактов на 6,1 млн рублей, ООО «Чистый Город» —14 контрактов на 5,9 млн рублей, ГБУ НСО «Управление Ветеринарии Города Новосибирска» — 8 контрактов на 5,6 млн рублей.

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