В Госдуме предлагают запретить продажу алкоголя в таре более 0,5 литра

Документ вводит запрет на выпуск и реализацию алкоголя в ПЭТ-таре.

Группа депутатов и члены Совета Федерации внесли в Госдуму законопроект с поправками в 171-ФЗ о госрегулировании производства и оборота алкогольной продукции.

Документ вводит запрет на выпуск и реализацию алкоголя в ПЭТ-таре: с 1 января 2019 года в объеме более 1 л, с 1 января 2020 года — более 0,5 л.

Отмечается, что ограничения не будут распространяться на продукцию, выпущенную в России для отправки на экспорт.

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, предлагаемые меры направлены на решение проблемы алкоголизации населения, которой, по мнению авторов поправок, способствует ценовая доступность пива в ПЭТ-таре большого объема.

— По данным Минздрава, ежедневно употребляют алкогольные напитки, включая пиво, 33% юношей и 20% девушек. Доля людей, которые регулярно потребляют пиво, составляет сегодня 76%. Всего в структуре продаж алкогольной продукции на пиво приходится 80%, за последние 15 лет его производство в России выросло в 3 раза. При этом потребление крепкого алкоголя также растет, — говорится в пояснительной записке.

Идея запрета пива в ПЭТ-таре обсуждается российскими депутатами и чиновниками разного уровня с 2011 года. В 2016 году власти и бизнес, казалось, нашли компромисс: решено было, что допустимый объем пластиковой упаковки для пива не будет опускаться ниже 1,5 л. Соответствующее ограничение вступило в силу в 2017 году: с 1 января в таре большего объема стало нельзя производить пиво, с 1 июля — торговать им.

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