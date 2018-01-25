В Госдуму внесли законопроект об органическом сельском хозяйстве

Его цель — определение правовых основ регулирования отношений в области производства органической продукции.

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об органическом сельском хозяйстве. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

— Законопроектом предусматривается регулирование в части производимой продукции растительного, животного, микробного происхождения, а также аквакультуры в натуральном, обработанном или переработанном виде, употребляемой человеком в пищу, используемой в качестве корма для животных, посадочного и посевного материала, — говорится в пояснительной записке к документу.

Законопроект вводит понятия «органическая продукция», «производство органической продукции» и «производители органической продукции». Кроме того, определены принципы производства органической продукции, полномочия в области производства такой продукции.

Проект также предусматривает создание реестра производителей органической продукции и добровольное подтверждение соответствия производства органической продукции документам, разрабатываемым и применяемым в национальной системе стандартизации. Законопроектом определяются требования к использованию графического изображения (знака) органической продукции.

— Производство органической (экологически чистой) продукции требует отдельного законодательного регулирования, поскольку технологии, применяемые в ее производстве, существенно отличаются от технологий, применяемых в традиционном сельском хозяйстве, — отмечается в пояснительной записке.

Отмечается, что в результате принятия законопроекта будут созданы правовые условия для развития органического сельского хозяйства в России.

Фото: Jutta M. Jenning