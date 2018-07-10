В июне минимальный набор продуктов питания в Новосибирской области подорожал на 1,8 %

Доля плодов и овощей в его структуре снизилась.

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц по Новосибирской области в июне 2018 года составила 4273,62 рубля и по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 1,8% (с начала года выросла на 5,7%), сообщили в Новосибирскстате.

По данным статистиков, в структуре стоимости набора преобладают хлеб, крупы и макаронные изделия — 25,8 %, на долю плодов и овощей приходится 20 %, молочных продуктов — 19,8 %, мяса и мясопродуктов — 16,1 %, рыбы — 5,4 %, жиров — 4,7 %, чая, соли и специй — 4,1 %, сахара и кондитерских изделий — 2,2 %, яиц —1,9 %.

— В июне 2018 года по сравнению с июнем 2017 года в структуре стоимости набора выросла доля хлеба, круп и макаронных изделий, молочных продуктов, мяса и мясопродуктов, рыбы, жиров, чая, соли и специй, яиц. Доля плодов и овощей снизилась, — говорится в сообщении Новосибирскстата.

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