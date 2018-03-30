В избирательное законодательство Новосибирской области внесены изменения

Внесение изменений в законодательные акты Новосибирской области обусловлено необходимостью привести законодательство региона в соответствие с федеральным.

Ряд изменений вносится по предложению Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и также избирательной комиссии Новосибирской области с целью согласования отдельных процедур, закреплённых в областном законодательстве о выборах и референдумах, с аналогичными процедурами, установленными в федеральном законодательстве, например, процедура распределения бесплатного эфирного времени, бесплатной печатной площади, сообщили в пресс-службе Заксобрания области.

— Чтобы не допустить противоречий между федеральным законодательством и областным, был подготовлен целый пакет поправок в наш областной закон, которые так или иначе касаются избирательного права, избирательного законодательства, — пояснил заместитель председателя комитета Законодательного собрания по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению Игорь Умербаев. — Например, введена норма о том, что при выдвижении кандидата от политической партии в губернаторы Новосибирской области, помимо решения съезда, конференции, необходим ещё документ о согласовании с руководящим органами партии. Раньше такой нормы не было, хотя, по факту, такая процедура была необходима. Теперь возможность конфликта исчезла.

По словам Игоря Умербаева, дополнительные права предоставлены органам социальной защиты по оказанию помощи в процедуре голосования лицам, физически неспособным поставить свою подпись. Теперь за такого человека подпись может поставить другой человек, и прописана процедура, как это делается. Также при проведении избирательных кампаний, заметил депутат, возникают непонятные ситуации, например, когда подаются списки политическим партиями и объединениями. Бывает, что на одномандатный или многомандатный избирательный округ предлагалось больше кандидатов, чем имелось вакантных депутатских мандатов. Введена норма — при возникновении подобной ситуации избирательная комиссия имеет право исключать такой список.

— Я считаю — изменения достаточно продуктивные, полезные, снимают много шероховатостей, неопределённостей, облегчают и проведение выборов, и работу избирательных комиссий, — отметил в заключение Игорь Умербаев.

Сессия проголосовала в первом чтении за законопроект «О внесении изменений в отдельные законы Новосибирской области, регулирующие порядок подготовки и проведения выборов и референдумов в Новосибирской области, порядок отзыва Губернатора Новосибирской области, правовой статус избирательных комиссий, комиссий референдума в Новосибирской области».

Фото: пресс-служба Заксобрания области