В Кировском районе обнаружен склад пивной продукции сомнительного качества

Вся обнаруженная алкогольная продукция арестована.
Росалкогольрегулирования по Сибирскому федеральному округу в результате анализа данных ЕГАИС выявлен оборот пивных напитков из неустановленного сырья ООО «Торговая Компания «Бочкари» (город Новосибирск), сообщили в пресс-службе ведомства.
— В ходе осмотра складского помещения, расположенного в Кировском районе города Новосибирска, обнаружено более 29 тысяч бутылок (4 358,1 дал) пивных напитков, произведенных ООО «Дельмари», ООО «Ардина САФФ» и ООО «Парус», качество которых вызывает сомнение, — говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении, для проведения экспертизы на соответствие требованиям государственных стандартов отобраны образцы пивных напитков.
Вся обнаруженная алкогольная продукция арестована, проводится административное расследование.
Фото: предоставлено пресс-службой Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Сибирскому федеральному округу
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