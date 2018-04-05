Для аудитории 16+   Рекламодателям

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Uncategorized
Авто
Агропром
Бизнес
Бизнес-календарь
БизнесДжамп
Видео
Видео
Власть
Выбор читателей
ВЭД
Главные новости
Инновации
Интервью (ТК)
История
Культура
Лента новостей
Медицина
Мнение
Наука
Недвижимость
Новости компаний
Обзоры (ТК)
Образование
Общество
Онлайн-помощник
Онлайн-помощник (главная)
Отставки и назначения
Персоны
Политика
Правопорядок
Сибирский подарок
Социальное предпринимательство
Спорт
Статьи – Территория Комфорта
Стиль жизни
Сюжет дня
Территория комфорта
Технологии
Транспорт
Туризм
Финансы
Фоторепортажи
Экономика
Недвижимость
Businessjump

В Кировском районе обнаружен склад пивной продукции сомнительного качества

  • 05/04/2018
IMG_20180403_160858

Вся обнаруженная алкогольная продукция арестована.

Росалкогольрегулирования по Сибирскому федеральному округу в результате анализа данных ЕГАИС выявлен оборот пивных напитков из неустановленного сырья ООО «Торговая Компания «Бочкари» (город Новосибирск), сообщили в пресс-службе ведомства.

— В ходе осмотра складского помещения, расположенного в Кировском районе города Новосибирска, обнаружено более 29 тысяч бутылок (4 358,1 дал) пивных напитков, произведенных ООО «Дельмари», ООО «Ардина САФФ» и ООО «Парус», качество которых вызывает сомнение, — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении, для проведения экспертизы на соответствие требованиям государственных стандартов отобраны образцы пивных напитков.

Вся обнаруженная алкогольная продукция арестована, проводится административное расследование.

Фото: предоставлено пресс-службой Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Сибирскому федеральному округу 

Популярное с сайта

ФУАД «Сибирь» готовится к новому сезону

05/04/2018
Агентство объявило торги на привлечение подрядчиков по содержанию федеральных новосибирских дорог.

Несовершеннолетним запретили покупать лотерейные билеты

05/04/2018
Запрет коснется и участия в онлайн-лотереях.

Александр Сорокин назначен управляющим филиалом Банка УРАЛСИБ в Новосибирске

05/04/2018
До назначения возглавлял Кемеровскую территориальную дирекцию.

Мнение

Риэлторский бизнес становится фабрикой услуг

Все материалы

Александр Сорокин назначен управляющим филиалом Банка УРАЛСИБ в Новосибирске

05/04/2018

Как взвешивать?

05/04/2018

Статистика «Платона» пошла по ведомствам

04/04/2018

Экс- президента Сибмоста оштрафовали за уход от налогов

04/04/2018

Василий Пронькин уходит из правительства области

04/04/2018

Расти и развиваться: управляющая компания отчиталась перед жителями Чистой Слободы

04/04/2018

«СКТБ «Катализатор» расширит производство в Рязани

04/04/2018

Бинбанк снизил ставки по всей линейке кредитных карт

04/04/2018

Новосибирцы испытывают материальные трудности

03/04/2018

Подростку из Новосибирска нужны деньги на инсулиновую помпу и расходные материалы

03/04/2018

 © 2016-2017 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Поддержка cайта: Jet Lag