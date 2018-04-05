В Кировском районе обнаружен склад пивной продукции сомнительного качества

Вся обнаруженная алкогольная продукция арестована.

Росалкогольрегулирования по Сибирскому федеральному округу в результате анализа данных ЕГАИС выявлен оборот пивных напитков из неустановленного сырья ООО «Торговая Компания «Бочкари» (город Новосибирск), сообщили в пресс-службе ведомства.

— В ходе осмотра складского помещения, расположенного в Кировском районе города Новосибирска, обнаружено более 29 тысяч бутылок (4 358,1 дал) пивных напитков, произведенных ООО «Дельмари», ООО «Ардина САФФ» и ООО «Парус», качество которых вызывает сомнение, — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении, для проведения экспертизы на соответствие требованиям государственных стандартов отобраны образцы пивных напитков.

Вся обнаруженная алкогольная продукция арестована, проводится административное расследование.

Фото: предоставлено пресс-службой Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Сибирскому федеральному округу