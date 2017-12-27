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В котельной НЭРЗ проходят тестовые испытания нового газового котла

  • 27/12/2017
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Он заменит устаревшее угольно-мазутное оборудование.

В настоящий момент новый газовый котел Eurotherm-35 полностью смонтирован, и специалисты приступили к технологическому запуску, сообщили в пресс-службе предприятия.

Отмечается, что перевод котельной на газ кардинально улучшит экологическую ситуацию и позволит решить проблему выбросов копоти и сажи.

— В настоящее время газовый котел уже работает на минимальной мощности, осуществляется отработка режимов эксплуатации основного и вспомогательного оборудования по качественным и количественным показателям, разрабатываются режимные карты, — уточнили в пресс-службе.

В ближайшие две недели планируется увеличить нагрузку газового котла до проектной мощности. После завершения всех работ котельная будет эксплуатироваться, используя только газ, а угольно-мазутные котлы ЭЧМ-30 переводятся в технологический резерв.

Пуско-наладочные работы ведутся в плановом круглосуточном режиме. Специалисты делают все от них зависящее, чтобы не допустить сбоев в работе котельной, которая обеспечивает теплом жилые дома и социальные объекты в микрорайоне.

Фото: пресс-служба НЭРЗ

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