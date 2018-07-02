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В мае в России выдано кредитов на сумму почти 663 млрд рублей

  • 02/07/2018
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Лидером по темпам роста объемов кредитования в мае 2018 г. стал сегмент кредитных карт.

В мае 2018 г. было выдано 3,03 млн новых кредитов общим объемом 662,61 млрд руб. По сравнению с маем прошлого года количество выданных кредитов увеличилось на 7%, а объемы кредитования выросли на 48%. В мае 2017 г. было выдано 2,84 млн кредитов на 448,65 млрд руб, сообщили в Объединенном Кредитном Бюро (ОКБ), специалисты которого подвели итоги кредитной активности граждан за май 2018 г. на основе информации от 600 кредиторов, передающих данные в Бюро.

Положительные годовые темпы роста объемов кредитования отмечены во всех сегментах.

Лидером по темпам роста объемов кредитования в мае 2018 г. стал сегмент кредитных карт.

— Количество новых карт выросло на 21% в годовом отношении, при этом объемы одобренных лимитов выросли на 67%. В мае 2018 г. было выдано 820,18 тыс. новых карт с общим лимитом 61,55 млрд руб., годом ранее – 676,18 млн карт на 36,91 млрд руб. Средний лимит по карте увеличился за год на 37%: с 55 до 75 тыс. руб, — отметили специалисты.

В ОКБ подчеркнули, что очень высокие темпы роста продолжает показывать ипотека.

— Количество новых ипотечных кредитов, средства по которым были фактически перечислены на счета заемщиков в мае 2018 г., выросло в годовом отношении на 48%, денежные объемы кредитования выросли на 58%. В мае нынешнего года было выдано 68,87 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму более 202,28 млрд руб., год назад было выдано 72,63 тыс. кредитов на 128,39 млрд руб. Средний размер нового ипотечного кредита вырос на 7%: с 1,86 до 1,99 млн руб, — говорится в сообщении.

Количество новых автокредитов кредитов выросло на 20%, объемы выдач увеличились на 31%.

— В мае было выдано 44,91 тыс. кредитов на 35,77 млрд руб., годом ранее банки выдали 37,36 тыс. кредитов на 27,39 млрд руб. Средний размер нового автокредита вырос на 9%: с 733 до 797 тыс. руб, — говорят в ОКБ.

Что касается кредитов наличными, выданных населению в мае 2018 г., то по данным ОКБ, их количество сохранилось на уровне прошлого года при этом объем кредитования увеличился на 42%. В мае 2018 г. было выдано 2,06 млн кредитов наличными на 359,82 млрд руб. против 2,05 млн кредитов на 252,69 млрд руб. годом ранее. Средний размер выданного кредита наличными вырос на 42%: со 123 до 175 тыс. руб.

Отмечается, что всего за 5 мес. текущего года банки выдали заемщикам 15,03 млн новых кредитов на общую сумму 2,97 трлн руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество новых кредитов выросло на 20%, а объемы кредитования на 55%. За 5 мес. 2017 г. было выдано 12,55 млн новых кредитов на общую сумму 1,92 трлн руб.

Фото: pixabay.com, автор- stevepb

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