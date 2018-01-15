В магазины ГК «Обувь России» начала поступать обувь новой весенне-летней коллекции

Основные тренды этой весны — необычная фурнитура, широкий каблук, платформа, лакированная кожа, узкий носок, вышивка.

В первой половине января ассортимент розничных сетей, которые выходят в группу компаний «Обувь России», начал наполняться новой весенне-летней коллекцией. В магазины поступает демисезонная обувь — сапоги, ботильоны, ботинки и туфли. Основной объем поставок придется на февраль-март. Традиционно пик продаж для весенне-летнего сезона выпадает на март-апрель, сообщили в пресс-службе компании.

— Основные тренды этой весны — необычная фурнитура, широкий каблук, платформа, лакированная кожа, узкий носок, вышивка. Что касается цветовой гаммы, традиционно популярен черный цвет, также все большим спросом пользуется обувь коричневого, синего, зеленого, нюдового и винного цветов. Стильной инновацией 2018 года можно назвать обувь в цвете металлик, — рассказали в пресс-службе.

В магазинах в большем объеме будет представлена обувь из лакированной кожи. В ассортименте модели не только классического черного цвета, но и ярких оттенков, таких как бордовый, зеленый. Вся обувь дополнена модными элементами: массивными бляшками, клёпками, замками, декоративными камнями.

Отмечается, что в сезоне «Весна-Лето 2018» в моду вернется обувь с острым носком. В магазинах будут представлены как классические модели на высоком тонком каблуке, так и остроносые модели на более низком и широком каблуке. Сохранит свою актуальность обувь на платформе.

В пресс-службе уточнили, что новинки из весенней коллекции можно также приобрести в интернет-магазинах, принадлежащих ГК «Обувь России»: www.westfalika.ru, www.rossita.com, www.emilia-estra.ru, www.lisette.me.

Фото: предоставлено пресс-службой компании