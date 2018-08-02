В Маслянинском районе появится ТИЦ

Его основной задачей станет позиционирование района как одного из крупнейших туристических центров региона.

Решение о создании Маслянинского туристско-информационного центра (ТИЦ) было принято 1 августа, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По словам врио заместителя председателя правительства Новосибирской области – министра экономического развития Новосибирской области Ольги Молчановой, ТИЦ Маслянинского района будет третьим в регионе информационным центром развития туризма, два из них действуют в г. Новосибирске и г. Искитиме.

— Район уже является привлекательным для туристов, и районная администрация продолжает работу над расширением линейки предложений, — отметила Ольга Молчанова. — ТИЦ совместно с управлением маркетинга региона, внешнеэкономической деятельности и туризма регионального минэкономразвития будет разрабатывать новые туристические маршруты на территории Маслянинского района.

По ее словам, планируется развивать въездной туризм, в том числе сельский, детский и активный, формировать маршруты выходного дня.

— В Новосибирской области успешно работает система поддержки предпринимателей и инвесторов, готовых вкладывать средства в развитие наших территорий. Сейчас очень важна инициатива с мест, именно поэтому в сегодняшней презентации участвуют представители крупнейших туроператоров региона, которые подключатся к работе по составлению конкретных туристических продуктов. А каждый из районов области со своей стороны должен найти и показать свои интересные особенности, чтобы заинтересовать потенциальных туристов, — отметила Ольга Молчанова.

Ольга Молчанова подчеркнула, что представители данной территории не только используют природные особенности своего района – р. Бердь, склоны Салаирского кряжа, лесные массивы, золотые прииски, – но и успешно работают над созданием объектов показа, чтобы продемонстрировать свою историю, культуру, производство.

Как подчеркнул глава Маслянинского района Вячеслав Ярманов, в районе есть условия для развития агротуризма и демонстрации производственных мощностей в сфере АПК.

— У нас действует крупнейшее сельскохозяйственное производство, на котором можно ознакомиться с условиями содержания, ухода за животными, посмотреть все стадии изготовления продукции, — отметил Вячеслав Ярманов. — В настоящее время в районе строится завод по переработке молока и производству сыров с мощностью переработки 1150 тонн молока в сутки, на котором весь производственный процесс будет демонстрироваться туристам через стеклянную стену.

Также привлекательными для туристов в Маслянинском районе являются историко-культурные объекты, посвящённые труду старателей, базы отдыха, инфраструктура для занятий летними и зимними видами спорта – прогулками, в том числе по скалам, катанием на лыжах, сноубордах, сплав по реке, детские лагеря отдыха.

Активное развитие туристического потенциала района обусловлено и созданием комфортной, благоустроенной городской среды. К примеру, в Маслянино сегодня достраивается один из новых парков – спортивно-развлекательный парк для детей и молодёжи при новом Молодёжном центре, здание которого находится в завершающей стадии строительства. Оба объекта – парк и центр – планируется сдать до конца текущего года. На базе Молодёжного центра, в том числе, будет действовать бизнес-инкубатор для подготовки молодых специалистов для сферы туризма.

Также в Маслянинском районе в настоящее время формируется «дорожная карта» действующих и открывающихся инфраструктурных объектов, развитие которых направлено на укрепление туристического потенциала района.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области