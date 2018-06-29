В медучреждениях Новосибирской области назначено восемь новых главврачей

В медицинских организациях региона произошёл ряд кадровых назначений.

За текущий месяц в медицинских организациях Новосибирской области было назначено 8 новых главных врачей, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Новосибирской области.

Так, главным врачом ГБУЗ НСО «Госпиталь ветеранов войн № 3» назначена Олеся Герасименко, которая ранее занимала должность заместителя главного врача по медицинской части ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница № 2».

Главным врачом ГБУЗ НСО «Городская поликлиника № 21» назначена Татьяна Бугай, работающая ранее главным врачом в ООО «Леклер».

Руководителем ГКУЗ НСО «Специализированный дом ребенка № 2 для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики» назначен Валентин Столицин, ранее занимавший должность главного врача ГКУЗ НСО «Специализированный дом ребенка № 3 для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики.

Главным врачом ГБУЗ НСО «Чановская центральная районная больница» назначен Сергей Лысак, врач-хирург, ранее исполняющий обязанности главного врача вышеназванной медицинской организации.

Руководителем ГКУ НСО «Новосибоблфарм» назначена Елена Горбунова, которая ранее занимала должность заместителя директора-провизора вышеназванной организации.

Также назначен главный врач в ГБУЗ НСО «Северная центральная районная больница». Им стала Наталья Качаева, ранее работающая заместителем главного врача в данной медицинской организации.

Главным врачом ГБУЗ НСО «Городская клиническая поликлиника № 7» стала Ольга Батищева, которая ранее являлась заместителем главного врача в данной медицинской организации.

Главным врачом ГБУЗ НСО «Городская больница № 4» назначен Олег Суворов , ранее занимавший должность заместителя председателя комитета Законодательного собрания Новосибирской области по аграрной политике, природным ресурсам и земельным.

Фото: pixabay.com, автор- DarkoStojanovic