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Businessjump

В Минстрое назвали среднюю рыночную стоимость жилья для регионов

  • 27/07/2018
doma

Среднерыночная стоимость 1 кв. м общей площади жилого помещения в Новосибирской области во III квартале 2018 года составит 45 802 руб.

Проект приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.07.2018 № 387/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на второе полугодие 2018 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на III квартал 2018 года» опубликован на официальном интернет- портале правовой информации.

Согласно документу, нормативная среднерыночная стоимость жилья в Московской области в третьем квартале 2018 года составит 61 040 руб. за квадратный метр, а, к примеру, в Санкт-Петербурге – 71 053 тыс. руб. за 1 кв. м.

К регионам с самой низкой стоимостью квадратного метра традиционно относятся  Кабардино-Балкарская Республика (28 381 руб. за метр), Адыгея (29 680 руб. за метр), и Саратовская область (30 000 руб. за метр).

В Новосибирской области среднерыночная стоимость 1 кв. м общей площади жилого помещения составит 45 802 руб.

Напомним, показатели средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилья подлежат применению для расчета размеров социальных выплат для всех категорий граждан, которым указанные социальные выплаты предоставляются на приобретение жилых помещений за счет средств федерального бюджета.

Фото: Gensa Gensa

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