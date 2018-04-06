В ММПО «Толмачево» на 41% вырос объем обработанных международных отправлений

Через новосибирский центр в марте прошло 3,45 млн отправлений.

По предварительным итогам в 1 квартале 2018 года Почта России обработала 95,7 млн международных почтовых отправлений с товарными вложениями, что на 35 % превышает показатель аналогичного периода 2017 года (70,9 млн шт). В марте зафиксирован рекорд по месячному количеству международных отправлений — 37,6 млн международных отправлений. Экспорт почтовых отправлений из Российской Федерации в 1 квартале 2018 года вырос на 22,6 %, составив около 900 тыс. штук, сообщили в пресс-службе Почты России.

Количество международных почтовых отправлений, обработанных в марте 2018 года ММПО «Толмачево», также стало рекордным — 3,45 млн шт., на 41 % больше, чем в декабре 2017 года, когда сибиряки получали предновогодние интернет-заказы.

— Показатели первого квартала сравнялись с объемами самых загруженных месяцев предновогоднего пикового периода — ноября и декабря. Ежедневно мы обрабатываем более миллиона посылок, — отметил генеральный директор Почты России Николай Подгузов. — Мы прогнозируем, что в течение всего года сохранится тенденция по росту входящих в Россию объемов международных отправлений. Почта России продолжит развивать логистическую инфраструктуру для бесперебойной обработки и доставки отправлений получателям.

В 2017 году Почта России обработала совокупно 365 млн отправлений с товарными вложениями, что почти на 23 % больше, чем в 2016 году.

Фото: предоставлено пресс-службой Почты России