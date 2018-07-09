В начале августа новосибирские предприятия посетят г. Якутск

Бизнес-миссия состоится с 6 по 10 августа.

С 6 по 10 августа 2018 года в г. Якутск пройдёт серия мероприятий, направленных на укрепление экономического сотрудничества и кооперационного взаимодействия между предприятиями Новосибирской области и Республики Саха (Якутия). Организатором бизнес-миссии выступает структурное подразделение ГУП НСО «НОЦРПП» — Центр поддержки предпринимательства Новосибирской области, сообщили в Агентстве стратегических коммуникаций ВДА.

Делегация Новосибирской области представлена динамично развивающимися компаниями реального сектора ООО ТПК «Сибирский завод ДРО», АО «ТЭТ-РС», ООО «Новосибирский завод конденсаторов», ООО «Город Мастеров», ООО «Атлант-Н», ООО «ПРОГМАТИК» и ЗАО «АйТиСи Автоматизация». В рамках визита запланированы деловые встречи, посещения предприятий потенциальных партнеров, круглые столы и переговоры по направлениям деятельности организаций участников бизнес-миссии, «Биржа контактов: Кооперация промышленных и производственных предприятий Республики Саха и Новосибирской области».

Как рассказали в агентстве, в ходе подготовки к визиту участники делегации определили свои целевые рынки и компании, в сотрудничестве с которыми они заинтересованы. Как поделился руководитель компании ООО «Город Мастеров» Александр Ипатьев, «поскольку строительный рынок Якутска активно развивается, растет спрос на товары, которые не производятся в самой республике. Наша компания давно сотрудничает с застройщиками республики, поставляя стальные двери и пластиковые окна собственного производства под любую потребность заказчика. Уже в 2018 году мы поставили в Якутию более 500 квартирных дверей и не собираемся на этом останавливаться».

— Якутия — богатый природными ресурсами, динамично развивающийся регион, — отметил генеральный директор АО «ТЭТ-РС» Сергей Речкин. — Мы более десяти лет сотрудничаем с якутскими предприятиями, работающими в сфере добывающей промышленности, промышленности строительных материалов, теплоэнергетики, водоснабжения – такими как «АЛРОСА», «Алданзолото», «Якутцемент», «Якутуголь», «Якутскэнерго», Якутский и Нерюнгринский водоканалы и ряд других. Мы видим большой потенциал для реализации совместных масштабных проектов и приглашаем к сотрудничеству предприятия, заинтересованные в повышении уровня автоматизации и, соответственно, снижении себестоимости и повышении эффективности производства.

Как считают организаторы и участники целевой бизнес-миссии, она позволит полнее представить в Якутии научно-промышленный и инвестиционный потенциал Новосибирской области, укрепить имеющиеся и установить новые интеграционные связи, увеличить товарооборот между регионами.

Фото: предоставлено агентством