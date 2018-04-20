В НФС Куйбышева уже вложено более 600 млн руб

Экспертиза Роспотребнадзора, проведенная 12 апреля, показала, что вода соответствует всем санитарным нормам, не считая уровня минерализации.

В ходе выездного комитета Законодательного собрания Новосибирской области по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и тарифам в Куйбышеве депутаты разбирались с ситуацией, которая сложилась вокруг насосно-фильтровальной станции для очистки воды, сообщили в пресс-службе Заксобрания области.

Строительство насосно-фильтровальной станции в Куйбышеве идет более десяти лет. Контрольно-счетная палата Новосибирской области в ходе проверки в 2014 году выявила неэффективное расходование средств при реализации проекта. Более того, его назвали устаревшим и не способным решить проблему некачественной питьевой воды для жителей Куйбышева. За последние годы в строительство станции, включая три скважины и отстойники для воды, которые согласно дополнительному техническому решению должны были обеспечить получение питьевой воды высокой степени очистки, вложено около 620 миллионов рублей, включая средства, выделенные из областного бюджета в 2018 году. В ходе работ не раз срывались сроки. Когда будет реализован второй этап реконструкции — получение воды, соответствующей ГОСТу, — пока сказать сложно. Жители уверяют: хотя цвет воды в городе улучшился, приятной на вкус она пока так и не стала.

Местные власти отказываются принимать объект в эксплуатацию, ссылаясь на недоделки.

— На сегодня я как глава города не решаюсь принять этот объект в эксплуатацию, — объяснил депутатам регионального парламента глава Куйбышева Алик Андронов, ссылаясь на проведенную экспертизу.

При этом станция уже запущена и работает. По словам специалистов, до конца года можно довести ее мощность до 5 тысяч кубических метров воды, что позволит полностью обеспечить жителей Куйбышева. А в перспективе, если нарастить мощность до 10 тысяч кубометров, а также проложить 12 километров трубопровода, воду из Куйбышева могли бы пить и жители соседнего Барабинска.

На заседании комитета бурная дискуссия разгорелась по поводу качества питьевой воды. По мнению Сергея Зарембо, депутата Заксобрания Новосибирской области, жителя Куйбышева, изменился только цвет воды. Если раньше из крана она текла коричневая, то сейчас желтая.

— Даже пиво светлее бывает, — посетовал законодатель, уверенный в одном: эту воду пить нельзя. Сергей Зарембо добавил, что, возможно, дело вовсе не в качестве очистки воды, а в устаревших коммуникациях, по которым вода поступает в жилые дома.

В ходе обсуждения говорилось много и о том, что сроки выполнения работ во время строительства водоочистных сооружений в Куйбышеве довольно часто срывались.

— Сроки не соблюдаются, недоделки постоянные, а все время только и слышно: денег дайте! — обратился к местным властям заместитель председателя комитета Олег Сметанин. — Начали с 200 миллионов, теперь за 600 ушло, а воз и поныне там. Мы говорим о качестве воды, а не цветности: питьевая она или техническая? Когда будет питьевая вода? Вот главный вопрос. И кто ответит за то, что здесь происходит? Коллеги помнят, что вопрос о качестве воды в городе Куйбышеве поднимали более десяти лет назад.

Депутат Алексей Александров потребовал найти виновных в давно не решаемом вопросе:

— Хотелось бы обратиться к прокуратуре. Пусть нам расскажут в хронологическом порядке, что в 2008 году реагировали так: обратили внимание, выписали такую-то бумагу. А у нас, к сожалению, пока не случится, не дай Бог, как в Кемерове, когда приезжает Президент, все средства привлекаются, и обнаруживается, что еще изначально закладывалось какое-то нарушение.

По мнению законодателя, именно прокуратура должна подсказывать чиновникам, чтобы они избегали нарушений в своей работе.

Заместитель председателя комитета Вадим Агеенко задал вопрос о том, когда проводился анализ воды, и каковы его результаты. По данным Управления Роспотребназдзора по Куйбышевскому району, экспертиза 12 апреля 2018 года показала, что вода соответствует всем санитарным нормам, не считая уровня минерализации. По словам специалистов, обслуживающих насосно-фильтровальную станцию, пока не хватает реагентов, а чтобы вода соответствовала всем требованиям нужно использовать 80 процентов поверхностных вод, а 20 процентов получать из скважин.

— Почему объект до сих пор не принят? — посетовал депутат Ашот Рафаелян (именно он пригласил коллег из Законодательного собрания Новосибирской области в Куйбышев). — Сегодня доходит до судебных разбирательств между областной администрацией и городом в арбитражном суде. Странно получается: государственные службы, и с собой не могут договориться. А сегодня город страдает.

С итоговым словом выступил председатель комитета Евгений Покровский. Он призвал органы исполнительной власти к «жесткому контролю» ситуации:

— Непонятно почему требуется какой-то дополнительный толчок, вмешательство законодательных органов, — резюмировал законодатель. — Я считаю, что это вопрос административного порядка. То, что это вылилось в судебные разбирательства между двумя органами власти — просто недопустимо. Ведь мы делаем одно дело. Сегодня мы призваны быть на службе у жителей Куйбышева.

Фото: пресс-служба Заксобрания области