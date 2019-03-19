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В НГАУ освоили технологию выращивания осетра

За полтора месяца мальки набрали вес до 2 кг.
  • 19/03/2019, 13:50
В НГАУ освоили технологию выращивания осетра

В Исследовательском центре аквакультуры Новосибирского ГАУ впервые вырастили мальков ленского осетра, сообщили в пресс-службе университета.

— Икру осетров привезли из Костромской области в ночь на 06.02.2019 г. Уже 09.02.2019 г. начался выклев предличинок из икры, который завершился 11.02.2019 г. Кормить личинок осетра начали только после частичного рассасывания желточного мешка 17.02.2019 науплиями артемии. Занятие это не простое. Кормление проводилось и проводится 12 раз в сутки в круглосуточном режиме работы при постоянном мониторинге условий выращивания и очистке бассейнов, — рассказали в пресс-службе.

Постепенно их приучали к полноценным стартовым комбикормам, а затем полностью перевели на кормление ими.

Отмечается, что сейчас осетрята подросли и имеют вес от 1 до 2 г и ждут своего переезда для дальнейшего выращивания.

Фото: пресс-служба НГАУ

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