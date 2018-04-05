Для аудитории 16+   Рекламодателям

Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Uncategorized
Авто
Агропром
Бизнес
Бизнес-календарь
БизнесДжамп
Видео
Видео
Власть
Выбор читателей
ВЭД
Главные новости
Инновации
Интервью (ТК)
История
Культура
Лента новостей
Медицина
Мнение
Наука
Недвижимость
Новости компаний
Обзоры (ТК)
Образование
Общество
Онлайн-помощник
Онлайн-помощник (главная)
Отставки и назначения
Персоны
Политика
Правопорядок
Сибирский подарок
Социальное предпринимательство
Спорт
Статьи – Территория Комфорта
Стиль жизни
Сюжет дня
Территория комфорта
Технологии
Транспорт
Туризм
Финансы
Фоторепортажи
Экономика
Недвижимость
Businessjump

В НГУ Тотальный диктант прочтёт Алиса

  • 05/04/2018
диктант

Алиса станет первым голосовым помощником, которому доверена почётная роль «диктатора».

В Новосибирском государственном университете текст Тотального диктанта прочтёт голосовой помощник Яндекса Алиса, сообщили в пресс-службе университета.

Алиса станет первым голосовым помощником, которому доверена почётная роль «диктатора». Разработка Яндекса использует передовые технологии искусственного интеллекта — в частности, технологию синтеза и распознавания речи SpeechKit, благодаря которой Алиса разговаривает голосом, похожим на живую человеческую речь.

Традиционно автор Тотального диктанта представлял его на главной площадке акции — в Новосибирском госуниверситете. В этом году столица впервые переехала в другой город, Владивосток, где диктант прочитает автор текста 2018 года Гузель Яхина.

— Еще не так давно невозможно было представить, что машины будут общаться с человеком. Однако скачок от мечты к реальности произошел так быстро, что многие из нас его не заметили, ведь сегодня искусственный интеллект выручает нас и в быту, и на работе или учебе, — рассказала руководитель управления маркетинга НГУ Ольга Яковлева. — Умные машины стали частью наших будней, и мы решили совместно с Яндексом сделать популярный сервис нашим главным «диктатором» в 2018 году. На наш взгляд, идея прочтения диктанта голосовым помощником это очень в духе современного времени и будет интересна всем, кто хоть раз в жизни обращался с Алисой или только хочет попробовать.

Всего в НГУ в этом году запланировано 14 площадок.

Отмечается, что после окончания Тотального диктанта в Алисе можно будет послушать его текст в любой момент и проверить свои силы самостоятельно. Голосовой помощник доступен на устройствах на iOS и Android, а также в Яндекс.Браузере для Windows.

Фото: официальная группа проекта ВКонтакте

Популярное с сайта

ФУАД «Сибирь» готовится к новому сезону

05/04/2018
Агентство объявило торги на привлечение подрядчиков по содержанию федеральных новосибирских дорог.

Несовершеннолетним запретили покупать лотерейные билеты

05/04/2018
Запрет коснется и участия в онлайн-лотереях.

Александр Сорокин назначен управляющим филиалом Банка УРАЛСИБ в Новосибирске

05/04/2018
До назначения возглавлял Кемеровскую территориальную дирекцию.

Мнение

Риэлторский бизнес становится фабрикой услуг

Все материалы

Александр Сорокин назначен управляющим филиалом Банка УРАЛСИБ в Новосибирске

05/04/2018

Как взвешивать?

05/04/2018

Статистика «Платона» пошла по ведомствам

04/04/2018

Экс- президента Сибмоста оштрафовали за уход от налогов

04/04/2018

Василий Пронькин уходит из правительства области

04/04/2018

Расти и развиваться: управляющая компания отчиталась перед жителями Чистой Слободы

04/04/2018

«СКТБ «Катализатор» расширит производство в Рязани

04/04/2018

Бинбанк снизил ставки по всей линейке кредитных карт

04/04/2018

Новосибирцы испытывают материальные трудности

03/04/2018

Подростку из Новосибирска нужны деньги на инсулиновую помпу и расходные материалы

03/04/2018

 © 2016-2017 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Поддержка cайта: Jet Lag