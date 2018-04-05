В НГУ Тотальный диктант прочтёт Алиса

Алиса станет первым голосовым помощником, которому доверена почётная роль «диктатора».

В Новосибирском государственном университете текст Тотального диктанта прочтёт голосовой помощник Яндекса Алиса, сообщили в пресс-службе университета.

Алиса станет первым голосовым помощником, которому доверена почётная роль «диктатора». Разработка Яндекса использует передовые технологии искусственного интеллекта — в частности, технологию синтеза и распознавания речи SpeechKit, благодаря которой Алиса разговаривает голосом, похожим на живую человеческую речь.

Традиционно автор Тотального диктанта представлял его на главной площадке акции — в Новосибирском госуниверситете. В этом году столица впервые переехала в другой город, Владивосток, где диктант прочитает автор текста 2018 года Гузель Яхина.

— Еще не так давно невозможно было представить, что машины будут общаться с человеком. Однако скачок от мечты к реальности произошел так быстро, что многие из нас его не заметили, ведь сегодня искусственный интеллект выручает нас и в быту, и на работе или учебе, — рассказала руководитель управления маркетинга НГУ Ольга Яковлева. — Умные машины стали частью наших будней, и мы решили совместно с Яндексом сделать популярный сервис нашим главным «диктатором» в 2018 году. На наш взгляд, идея прочтения диктанта голосовым помощником это очень в духе современного времени и будет интересна всем, кто хоть раз в жизни обращался с Алисой или только хочет попробовать.

Всего в НГУ в этом году запланировано 14 площадок.

Отмечается, что после окончания Тотального диктанта в Алисе можно будет послушать его текст в любой момент и проверить свои силы самостоятельно. Голосовой помощник доступен на устройствах на iOS и Android, а также в Яндекс.Браузере для Windows.

Фото: официальная группа проекта ВКонтакте